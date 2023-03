Clarkson spreekt zich uit over mogelijke TopGear comeback

Jeremy Clarkson is lekker bezig op zijn boerderij. Maar denkt de beste man nog aan een TopGear comeback?

We kennen Jeremy Clarkson allemaal als de guitige krullenbol die TopGear vroeger tot een waar genoegen om te kijken maakte. Met zijn boude uitspraken haalde Jeremy het bloed onder de nagels van de autohaters vandaan. Tot genoegen uiteraard van ons benzinehoofden. De humor die ontstond in de samenwerking met May en Hammond was ook legendär. Hoewel zeker in de latere seizoenen, het script soms wel iets te duidelijk naar boven kwam drijven.

Clarksons tijd bij TopGear kwam echter ten einde toen hij een opstootje had met een medewerker. Naar verluidt wilde Clarkson een broodje warm vlees (of in ieder geval, vlees) nuttigen. En dat kwam er niet of iets dergelijks, waarna een hongerige Jeremy zich verlaagde tot wat geduw en getrek. Deze als ‘fracas’ beschreven gebeurtenis, was voor de BBC reden om Clarkson de laan uit te sturen. May en Hammond volgden uit loyaliteit.

Sindsdien is TopGear eigenlijk nooit meer het oude plezier geworden. Chris Harris doet met een paar mensen die niemand verstaat zijn best. Maar het is niet hetzelfde. Met Matt Leblanc was het nog wel oké. Maar Joey wilde teveel geld en niet te lang in Engeland zijn. Dus ging dat avontuur ook voorbij.

Clarkson en co gingen naar Amazon. Maar hoewel dat enkele vermakelijke afleveringen heeft opgeleverd, was ook daar de magie veelal enigszins weg. Te zeer over the top, te gescript en misschien ook net niet dat originele gevoel van weleer. Gek eigenlijk want uit korte youtube-filmpjes blijkt dat de chemie er nog steeds is, zeker tussen May en Hammond. Misschien is het moment voor de show gewoon voorbij. Of misschien moeten Jeremy en kornuiten TopGear gewoon weer op de BBC presenteren…

Ingaand of dat überhaupt een optie is (nu Freddie Flintoff mogelijk exit gaat), is Clarkson echter duidelijk in zijn eigen column in The Times. Als vanouds fakkelt hij het linkse bolwerk dat de BBC af. En passant rekent hij nog even af met etnische minderheden en de LHBTI-gemeenschap. Die laatste noemt Jeremy de BLT+ (bacon, lettuce, tomato) gemeenschap:

Remember, what everyone on every BBC platform fears more than anything is a Twitter backlash, so to try to keep that festival of left-wing madness happy, they have to be even more left wing and even more right-on. And they have to make sure that every show is pitch-perfect to the BLT+ community and the ethnic minority communities and the community communities, and when you’re thinking defensively like that, the concept of informing and educating and entertaining pretty much goes out of the window. Jeremy Clarkson, net zo policor als een Prinsenvlag op het Binnenhof

Jeremy windt er dan ook geen doekjes om:

Could I do Top Gear there now? Not a chance. Jeremy Clarkson, zegt vaak boude dingen en daarna sorry

Waarvan akte. Jammer? Of ben jij wel oké met TopGear in diens huidige vorm?