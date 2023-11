Wie haalt deze old school Ruf op in België?

Wat is er nóg cooler dan een Porsche 911 Turbo? Een Ruf BTR!

Een legendarische auto willen de meeste mensen het liefst in originele staat hebben. Anders is het heiligschennis. Er zijn echter uitzonderingen. Een 930 Turbo die is aangepast door Ruf bijvoorbeeld. Die is alleen maar gaver dan het origineel.

Ruf’s zijn zonder uitzondering zeer zeldzaam, maar er wordt er nu eentje aangeboden in de Benelux. Het betreft een Ruf BTR, op basis van de Porsche 930 Turbo. In hoeverre de Porsche als basis heeft gediend verschilt per auto. In sommige gevallen is de auto vanaf het chassis opgebouwt als Ruf BTR en heeft de auto ook een eigen chassisnummer.

Er waren echter ook BTR’s die hun leven begonnen als normale 911 Turbo en later zijn omgebouwd. Dat is het geval bij deze auto. Dat kun je ook zien aan het bouwjaar: de Ruf BTR kwam pas in 1983, en deze auto dateert uit 1981. Deze auto begin in 1989 zijn tweede leven als Ruf.

Ruf heeft de auto flink onderhanden genomen, te beginnen bij de motor. Die is opgeboord van 3,3 liter naar 3,4 liter. Daarmee steeg het vermogen van 300 pk naar 374 pk, ongekend veel voor een zescilinder uit die tijd. Daarmee was het een van de snelste auto’s van de jaren ’80 (al was de Yellowbird natuurlijk sneller).

Naast de motor kregen ook het onderstel en de remmen een upgrade. Aan de buitenkant zijn de aanpassingen vrij subtiel, maar de kenner ziet vrij snel dat dit een Ruf is. De Speedline-velgen, de 935-spiegels en de vier uitlaten verraden dat dit geen normale 930 is. Ook zijn de originele harmonicabumpers vervangen door de modernere CTR-bumpers.

Hoeveel Ruf BTR’s er in totaal gebouwd zijn is een mysterie, maar het is hoe dan ook een hele zeldzame auto. Dit is dus een buitenkansje, des te meer omdat de auto gewoon in België staat.

Deze Ruf is echter weinig te zien geweest op de Belgische wegen, want de auto staat naar verluidt al jaren stil. Het grootste gedeelte van de 43.281 km die er op de teller staat is dus waarschijnlijk in de jaren ’80 afgelegd.

Mocht je interesse hebben: meebieden kan via Collecting Cars, tot en met dinsdag 19.16.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!