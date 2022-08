Alles over de aankoopkeuring van jouw occasion

Moet je een occasion überhaupt kopen zonder aankoopkeuring? We vertellen het je hier!

Het moment is daar, je hebt op Marktplaats een nieuwe occasion gevonden die op alle fronten aan jouw wensen voldoet. Het is het juiste merk, het juiste model, de juiste brandstof en hij heeft niet al te veel kilometers gereden. Alle seinen staan op groen om de verkopende partij een hand te geven en de euro’s naar hem over te maken.

Maar toch knaagt er ergens iets. Is die occasion nou écht wel zo goed als de verkoper beweert? Straks rij ik naar huis en hoor ik ineens een vreemd rammeltje, dat later duizenden euro’s kost om eruit te krijgen. Tja, dat gevoel is vervelend.

Om dat op te lossen, is er eigenlijk maar één mogelijkheid, laat een aankoopkeuring doen.

Wat is een aankoopkeuring?

Een aankoopkeuring is -de naam zegt het eigenlijk al- een keuring die op de auto wordt uitgevoerd voordat je tot aankoop overgaat. Een onafhankelijke keurmeester buigt zich over jouw occasion en controleert verschillende punten, die weleens erg duur kunnen uitpakken als ze snel kapot gaan.

Voor absolute zekerheid is een aankoopkeuring altijd een goed idee. En maak nou niet de fout door te denken “de auto heeft een nieuwe APK, dus alles is in orde”. Een APK geeft wel een klein beetje aan of de meest elementaire functies van de auto in orde zijn, maar zegt verder niets over de staat van de rest van de occasion.

Waar kan ik die aankoopkeuring laten doen?

Er zijn veel bedrijven die een aankoopkeuring voor je willen doen. Als je op Google kijkt, zie je er direct al tientallen. Sommige bedrijven komen zelfs naar de garage die jouw occasion te koop heeft aangeboden, zodat de aankoopkeuring je nóg makkelijker wordt gemaakt.

Maar zoals zo vaak is er ook onderscheid te maken in de kwaliteit die de verschillende keurmeesters bieden. Er zijn goedkope beunhazen bij die bijna geen punten controleren, maar je hebt ook wat duurdere bedrijven die de auto figuurlijk helemaal binnenstebuiten keren. Zoals Dekra, mijn Autocoach of de Vakgarage. Daar betaal je dan wel iets meer voor, maar da’s logisch.

Hoeveel kost zo’n keuring?

Een aankoopkeuring kost meestal tussen de 125 en 300 euro. De goedkoopste keurt vanzelfsprekend de minste punten en de wat duurdere alternatieven zullen over het algemeen ook wat diepgravender te werk gaan. Dat geld betaalt de koper van de occasion, de verkopende partij hoeft dat niet te doen.

300 euro lijkt een boel geld, maar voor een heleboel extra zekerheid is dat het eigenlijk niet. Stel je voor dat de keurmeester een aankomend defect opspoort dat je zomaar 5000 euro kan gaan kosten om te repareren. Dan is het peanuts natuurlijk.

Let op de verkoper van de occasion

Overigens is het altijd goed om op de verkoper te letten als je zegt dat je een aankoopkeuring wil laten uitvoeren. Reageert hij uiterlijk onaangedaan en zegt hij “da’s prima knul”, dan zit je al vaak goed.

Beter in elk geval dan wanneer de verkoper de aankoopkeuring koste wat kost wil tegenhouden of door zijn eigen mensen wil laten uitvoeren. In dat geval: Ren weg en kom nooit meer terug!

Kortom, voor wat extra zekerheid kan een aankoopkeuring absoluut geen kwaad. Voor een auto die 450 euro kost is het misschien wat teveel van het goede, maar in de meeste andere gevallen kunnen we het je zeker aanraden.

Want met een gerust hart in jouw nieuwe occasion stappen is best een paar honderd piek waard, toch?

Aankoopkeuring bij officiële dealer van het merk

Naast alle generieke aankoopkeuring aanbieders kan je natuurlijk ook op zoek gaan naar een specialist.

We noemen maar even een dwarsstraat, het is wellicht beter om een Lotus Elise specialist op te zoeken en die heel scherp naar je mogelijk nieuwe occasion te laten kijken dan de generieke keurmeester.

Je hebt soms ook nog de mogelijkheid om na een keuring je ‘in te kopen’ in een occasion-garantie programma. Zo kun je een tweedehands Porsche (tot een bepaalde leeftijd) laten keuren en los van het keuringsrapport kan je dan na het ‘oplossen’ van alle gevonden punten weer een aantal jaren garantie kopen. Zeker bij auto’s die prijziger zijn (vaak boven de € 50.000,-) kan dat extra gemoedsrust brengen.

