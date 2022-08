Liter diesel aan de pomp wordt duurder dan een liter benzine

Een liter diesel bij de pomp is hier en daar nu duurder dan een liter benzine. Daarmee is diesel een beetje zijn USP kwijt. Hoe zit dat?

Vroegâh, voor alle elektrische toestanden, was het vrij simpel waar je auto op reed. Volgens ouderwets recept had je benzine, daar kwam diesel bij en zelfs LPG. Voor elk van deze brandstoffen geldt dat hoe voordelig het is, een grote rekensom is. Voor benzine betaal je meer accijns aan de pomp, maar is de wegenbelasting goedkoper. Voor diesel en LPG kost het aan de pomp veel minder, maar betaal je enorm veel wegenbelasting. Omdat die wegenbelasting een vast bedrag is, kan het uit met een hoog jaarkilometrage. Daarvoor was diesel tot voor kort een voordelige brandstof.

Liter diesel is duurder

Nu steeds meer autofabrikanten afstappen van diesel, verwacht je dat de brandstof uitsterft. Wanneer er wordt bevestigd dat op veel plekken in Nederland een liter diesel aan de pomp duurder is dan een liter benzine, verwacht je dat ook diesel nu kapot belast wordt. Niet is echter minder waar.

Populair

Nee, één van de redenen dat diesel ineens zo duur is: het is populair tegenwoordig! De prijzen van gas rijzen namelijk ook de pan uit en vele mensen kiezen dan voor diesel om toch hun woning warm te houden. Helemaal in België is je huis opwarmen met een dieselgenerator tegenwoordig populair.

Rusland

De belangrijkste reden is en blijft echter Rusland. Het zijn voornamelijk Russische raffinaderijen waar men diesel vandaan plukt. Uiteraard kampt Rusland met een hoge dieselprijs en Europeanen zien er geen brood in om dieselraffinaderijen bij te bouwen vanwege het willen overstappen naar meer ecologisch verantwoorde brandstoffen. In Nederland is het echter extra merkbaar dan in andere landen. Tijdens het verlagen van de accijnzen in april 2022, zijn de accijnzen op benzine harder verlaagd dan die op diesel.

Zakelijk

Diesel wordt nu voornamelijk gebruikt door vrachtverkeer en bedrijven die met een bestelbus op pad moeten, die rijden nog vaak op diesel. Voor particulieren is diesel de markt uit geprijsd. Door de blijvende hoge wegenbelasting, gepaard met hoe duur een liter diesel nu is aan de pomp, is op diesel rijden gewoon erg duur. (via NOS)