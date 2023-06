Diesel occasion steeds populairder in Nederland

Er is een flinke stijging qua interesse voor een diesel occasion. Hoe kan dat eigenlijk?

Het is de bedoeling dat we allemaal elektrisch gaan rijden, natuurlijk. Tot die tijd is er nog de PHEV als overbrugging en benzine voor de dinosauriërs. Maar iedereen is het erover eens dat diesel echt helemaal dood is. Toch? Nieuw wordt het nauwelijks nog verkocht en gebruikt zijn diesels ook niet ‘HEET’ te noemen.

Maar schetst onze verbazing, dat laatste is een misvatting. Dat blijkt uit een onderzoek van Autotrack en Gaspedaal. De occasionwebsites hebben namelijk de zoektermen in de gaten gehouden en zien dat diesel bezig is aan een flinke opmars. Sterker nog, op dit moment is men meer aan het zoeken naar diesels dan naar EV’s!

Diesel occasion populairder dan elektrisch

Dat is enerzijds heel erg opmerkelijk. Voor elektrische auto’s is er namelijk een financiële incentive (SEPP) om elektrisch te rijden. Daarbij weet ook iedereen dat een elektrische auto voor de toekomst (om in Amsterdam te kunnen rijden) verstandiger is.

Maar het blijkt dus in de praktijk niet te werken. Daar kunnen we wel een paar redenen voor bedenken. Als jij voor 10-20 mille een auto gaat uitzoeken, zijn er simpelweg niet heel erg veel elektrische auto’s.

Ondanks de incentives zijn de vraagprijzen alsnog erg hoog. Ook heb je te maken met elektrische auto’s met een kleine range en een batterij die al flink gedegradeerd is. Vervanging van de accu is bijzonder duur. Volgens het onderzoek zelf is het antwoord overigens veel eenvoudiger: die denken dat het komt door lage dieselprijs.

Stationwagon (veel) populairder dan crossover

Ook wel opmerkelijk is dat SUV’s en crossovers gebruikt veel minder populair zijn. Onder de occasionkopers is namelijk vrij duidelijk de stationwagon de meest gezichte carrosserievariant, daarna komt de hatchback en pas op 3 de crossover. Ook bijzonder is dat men gebruikt WEL zoekt naar MPV’s, terwijl die nieuw nauwelijks verkocht worden.

Ook hiervoor kunnen we zat redenen bedenken. Mensen die tweedehands kopen, kijken wellicht meer naar het kostenplaatje en een crossover brengt alleen maar nadelen met een hoger verbruik, hogere MRB, duurdere verzekering en duurder onderhoud. En het enige wat een crossover ertegen in kan brengen is een hoge instap en indruk maken op je buren.

Dus mensen, mocht je twijfelen om een diesel stationwagon te kopen, je bent niet de enige!

Via: AD Auto

