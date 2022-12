Nederland verdient geen deelscooters

We kunnen blijkbaar niet omgaan met zoiets nuttigs als een elektrische deelscooter.

We mogen het vandaag weer lezen in het AD. Ook de politiek wil van de elektrische deelscooter af. En er worden verschillende kolderieke argumenten bij gehaald.

Elektrische scooters zouden even vervuilend zijn als benzinescooters (zou het echt?). Maar ze zouden ook overlast geven (dat is waar). Dus er moet regelgeving komen of een lokale belasting, want dit kan zo niet langer vindt de pro-fiets politiek.

Laten we het elektrische-scooter probleem eens even klein slaan tot de essentie. Eigenlijk precies zoals de gemiddelde deelscooter er bij staat..

Eén van de redenen dat een elektrische deelscooter in totaalberekeningen even vervuilend is als benzinescooters is zijn kortere levensduur. Waar voor een ‘benzinescooter’ met 10 jaar levensduur wordt gerekend, houdt een elektrische deelscooter het volgens de onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maar 3,7 jaar vol. Nou ik weet niet waar ze dit onderzoek hebben gedaan. Als ik zie hoe men in de regio Rijnmond met deze scooters omgaat lijkt 3,7 maanden dichter bij de realiteit.

En daar komen we bij de kern: we zijn die deelscooters niet waard, want ‘we’ kunnen er niet mee omgaan.

We zijn te lui om ze zo op de stoep te parkeren dat niemand er last van heeft

We zijn te lui om 50 meter extra te lopen, dus parkeren we ze allemaal in het uiterste puntje van de zone waar dat mag, zodat niemand er meer langs kan

We kunnen blijkbaar wel een app downloaden om die scooter te starten maar kunnen niet rijden, getuige alle schades

En we vinden het blijkbaar lollig om scooters om te gooien als ze geparkeerd staan (want nee, het is echt niet dat de standaard het zomaar opgeeft)

We zagen het pas nog toen wij een deelscooter nodig hadden voor een video

Wat doen de aanbieders verkeerd

Natuurlijk anticiperen de aanbieders van elektrische deelscooters ook niet goed op ons gedrag. Want zij zouden natuurlijk actiever met gemeentes af moeten spreken waar de scooters geparkeerd mogen worden.

Daarnaast dreigen ze gebruikers wel met eigen risico en doorbelasting van schades, maar heb jij ooit van iemand gehoord dat ze de rekening gepresenteerd kregen van een schade aan een deelscooter.

Vandalisme aan scooters is meer dan vervelend, maar het is algemeen bekend dat je schades moet herstellen anders vermindert de waarde ook in de ogen van de gebruikers. Als er 1 spiegel van een scooter af is, tsja dan kan je die andere er ook wel afbreken, toch?

En dus? Wat moeten we aan met de deelscooter?

Kijk, het is dus onze eigen schuld dat de deelscooter uiteindelijk geen lekkere plek in onze (stads)mobiliteit heeft gevonden. Maar de toekomst van de deelscooter is sowieso heel duister. Dat heeft een heel duidelijke reden: ten eerste de helmplicht voor scooters vanaf volgend jaar. Je wilt gewoon NIET een helm op uit een deelscooter. Iets met hygiene!

En het alternatief is simpelweg te logisch. Zonder rijbewijs mag je gewoon op een e-bike stappen. Als ze nou gewoon voor e-bike deelfietsen eens een net fietsenrek zouden maken, zoals het in elke wereldstad buiten Nederland wel lukt. Dan is iedereen gelukkig.

Onze voorspelling: 2023 wordt een zwaar jaar voor de deelscooter

fotocredit: Raymon de Kruijff