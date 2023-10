Binnenkort enorme vraag naar diesel bedrijfswagens

Snel, nu het nog kan willen bedrijven nog even snel diesel bedrijfswagens inkopen.

We moeten allemaal aan de elektrische auto. Dat geldt voor particulieren en zakelijke rijders. Maar ook busjes en vrachtwagens moeten elektrisch worden. Zo zagen we afgelopen week nog de elektrische Mercedes Actros voorbijkomen en de elektrische bedrijfswagen is ook absoluut geen noviteit meer.

Maar wat is het probleem dan? Ondernemers kunnen bij het vervangen van hun oude bedrijfswagen dan daarna kiezen voor een elektrische opvolger. Dan is er toch niet zo veel aan de hand? Klopt: het probleem is dat dat niet lijkt te gaan gebeuren.

Stijgende vraag naar diesel bedrijfswagens

Integendeel, men verwacht een enorme run op busjes met een dieselmotor. Dat komt door de wetgeving. Als je een busje met dieselmotor aanschaft voor 2025, mag je er nog tot 2028 mee in de binnensteden rijden (mits deze voldoet aan de geldende Euro-uitstootnormen uiteraard). Dus bestellen alle bedrijven nog wat diesel bedrijfswagens.

Tot die conclusie komen de energiekenners en transitiespecialisten van Joulz. Brancheverenigingen RAI en BOVAG bevestigen deze trend. Bij Joulz onderzochten ze hoever bedrijven al waren om over te stappen op elektrische bedrijfswagens en eigenlijk was dat – volgens hen – bijna helemaal niemand.

He is echt niet zo dat we hier te maken hebben met burgerlijke ongehoorzaamheid. Elektrische bedrijfswagens zijn flink duurder dan een vergelijkbare dieselbus. De range is aanzienlijk korter en het lange laden zorgt voor hoofdbrekens. Dat is niet alleen het geval met bedrijven, maar ook overheden. Zo deed de gemeente Amsterdam – het meest groene, linkse en duurzame bolwerk van Nederland – nog even snel een aanbesteding voor 25 vuilniswagens met een dieselmotor.

Elektrische bus investering voor latere voorsprong

Bij Joulz denken ze dat een elektrische bus nu aanschaffen een voordeel voor later is. Op deze wijze kun je een EV alvast integreren in je bedrijf. Voor de planning en dergelijke, dan weet je hoe je ermee om moet gaan.

Nu is dat niet per se niet waar, maar moet je er wel de broodnodige nuance bij aantekenen. Elektrische bedrijfsauto’s worden in de toekomst ook goedkoper én zullen een grotere range hebben en snellere laadtijden. Dus om nu een berg geld te investeren in een auto die nu al behoorlijk achterhaald is, is niet aantrekkelijk. Als de techniek ietsje verder is, hoef je ook minder te integreren in de operationele zaken.

Ook zijn de moderne bedrijfsbussen met dieselmotor aanzienlijk schoner dan oude stinkende busjes van weleer. En als zelfs de stad waar GroenLinks het grootste is nog even snel 25 dieselvrachtwagens bestelt, is het volkomen begrijpelijk dat alle andere bedrijven alsnog volgen.

Fotocredit: dikke diesel Caddy op (originele?) BBS LM-velgen van @hanse1one via Autoblog Spots!