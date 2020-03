Aantal ongelukken in Nederland drastisch gedaald

Dat het aantal ongelukken in Nederland gedaald is, lijkt wellicht logisch, maar het is zeker niet minder prettig.

Het coronavirus houdt complete continenten in hun greep. Bijna alle Europese landen hebben maatregelen getroffen om verspreiding ernstig te vertragen. De Nederlandse politie merkt daarvan de gevolgen. Het aantal ongelukken in Nederland is namelijk aanzienlijk lager.

STAR

Dat blijkt uit cijfers van de STAR-ongevallenkaart. STAR is een initiatief van de politie, verkeersbureau VIA en Verbond van Verzekeraars en registreert alle verkeersongevallen. Afgelopen week zijn er 857 verkeersongevallen geregistreerd. Dat is ongeveer de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar: 1.735. Kleine kanttekening, het kan zijn dat sommige kleine ongevallen nog gemeld worden en het aantal iets oploopt. Maar dan nog is de daling van het aantal ongelukken in Nederland enorm te noemen.

Coronavirus

Volgens de politie is er maar één reden dat het aantal in ongelukken in Nederland gedaald is. Dankzij de ingrijpende methoden om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zijn er veel minder mensen op de weg. Mensen werken nu immers veelal thuis, in plaats van dat ze heen en weer forensen.

ANWB

Ook het aantal files is een stuk minder. Sterker nog, het ANWB ziet niet alleen dat het aantal ongelukken in Nederland lager is, maar dat er eigenlijk geen sprake is meer van iets triviaals als ‘een spits’. Wie op de weg is geweest zal het zijn opgevallen dat het er bijna is uitgestorven. Logisch dat zowel het aantal files als ongevallen minder is.

Voorbarig

Overigens meldt de Politie dat het iets te voorbarig is om keiharde conclusies te trekken betreft veiligheid in Nederland en het coronavirus. Daarvoor is het nog iets te vroeg. Er zijn namelijk meer ‘meldingen van onrust’ en ‘spanningen in de wijk’. Ook nam de drugsoverlast toe. Maar de crisis heeft absoluut invloed, gedetailleerde cijfers over een groter tijdsbestek moeten aantonen hoeveel dat exact is.

Via: nu.nl

Fotocredit: crash op de snelweg van @jeffreyderuiter.