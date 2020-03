Toyota waterstof vrachtauto komt eraan

Samen met Hino ontwikkelt Toyota een waterstof vrachtauto. Toch veel handiger dan een elektrische Tesla Semi?

We zien bij de kleinere bedrijfswagens dat er gebruik gemaakt wordt van alternatieve aandrijflijnen. Denk aan elektrische bestelbussen, bijvoorbeeld. Maar hoe zit het aan de andere kant van het spectrum? Gaan de grote bedrijfswagens ook overstappen van diesel naar iets milieuvriendelijkers? Of is diesel al de beste optie?

Hino

In de categorie bedrijfswagens staan de vrachtwagens bovenaan. Gaan we in navolging van elektrische auto’s en elektrische bedrijfswagen dan nu ook elektrische vrachtwagens op de weg zien? Als het aan Toyota ligt niet direct. Vandaag presenteerden de Japanners de Toyota waterstof vrachtauto. Deze vrachtwagen is in samenwerking met Hino (de vrachtwagendivisie van Toyota) ontwikkeld.

Heavy-duty vrachtwagen

Het is een zogenaamde heavy-duty vrachtwagen, met een maximum voertuiggewicht van 25 ton. Net geen ‘dertigtonnendiesel’, maar je kan met de Toyota waterstof vrachtauto serieus aan de slag. Bij Toyota en Hino hebben ze twee dingen tegen elkaar afgewogen. Aan de ene kant moet het voertuig zo min mogelijk uitstoot hebben, aan de andere kant moet je het voertuig wel kunnen gebruiken waarvoor het ontworpen is.

Waterstof

Met een elektrische vrachtwagen als de Tesla Semi wordt dat lastig. Je hebt te maken met eisen zoals te lange laadtijden en te kleine actieradius. Vandaar dat men kiest voor waterstof. De basis voor de Toyota waterstof vrachtauto is de Hino Profia. Dat is een vrachtwagen die niet in Nederland leverbaar is, vandaar de bovenstaande afbeelding. De ‘stacks’ voor de waterstof tanks worden in het midden, achter de cabine, gepositioneerd.

In totaliteit zitten er nu 2 Toyota FC-stacks in, die bijna rechtstreeks uit de Toyota Mirai komen. De actieradius bedraagt ongeveer 600 km. Toyota gaat er eerst mee testen in Japan. Wanneer de waterstof vrachtauto van Toyota naar Nederland komt, is niet bekend. Toyota is overigens niet de enige die zich bezighoudt met waterstof vrachtauto’s. Met name Hyzon (uit Singapore) en Nikolai Truck (uit de Verenigde Staten) zijn alvast lekker op weg.