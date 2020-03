Tesla is lekker bezig met opties verkopen

Het is in elk geval een goed verdienmodel. Of je alle klanten er blij mee maakt is een tweede.

Voor wie vanuit een traditionele premium auto overgestapt is naar een Tesla, zal het wel zijn opgevallen. We hebben het niet over de lakkwaliteit, interieur afwerking of de gebruikte materialen. Nee, we hebben het over de configurator.

Bij een Audi A4, BMW 3 Serie of Mercedes-Benz C-Klasse zijn er enorm veel motoren, transmissies, uitvoeringen, pakketen, kleuren, velgen, bekledingen en carrosserievarianten mogelijk. Dat is een aspect van een premium auto: dat je ‘m helemaal naar wens kant samenstellen. Natuurlijk, daar verdienen ze een goede boterham aan, maar in principe kan alles.

Nauwelijks keuze

Bij Tesla gaat dat wat anders. Om de productiekosten zo laag mogelijk te houden, is er nauwelijks keuze. Zo is er bij sommige modellen tussen een gedeeltelijk en volledige ‘premium interieur’. Naast een beetje misleidende naam gaat het erom dat je dingen krijgt als een (uitstekend klinkend) audiosysteem, elektrische verstelbare stoelen, middenconsole met docking station en stoelverwarming.

Activeren

Maar het mooie is, de opties zitten vaak gewoon al ín de auto. Je moet alleen even betalen om de functie te kunnen activeren. Nu hebben we dit weleens voorbij zien komen in de vorm van softwareupdates en andere (elektronische) functies. Maar het gaat veel verder dan dat. Als je namelijk geen stoelverarming besteld, krijg je het wél. De verwarmingselementen zitten gewoon onder de bekleding. Het is alleen niet geactiveerd.

Over die achterbankverwarming gesproken, erg logisch is het niet. Op zich is het heel premium, maar omdat het interieur zo kaal is als een Sloveense VT Wonen-gids, zijn er geen knopjes om het mee te bedienen. In plaats daarvan moet de bestuurder in het scherm aangeven dat de verwarming achter warmer mag.

Restwaarde

Nu denk je dat zo’n optie handig is voor de restwaarde van je auto. Een complete auto is makkelijker te verkopen dan een kale. Het probleem is dat eigenlijk Tesla lijkt te beslissen welke opties erop blijven. Via Jalopnik hebben we nu veel gevallen gehoord dat Tesla het nodig achtte om de opties die al op de auto zaten, uit te schakelen. Tegen betaling waren ze bereid het weer te activeren.

Model S met Auto Pilot en FSD

Zo was er een Model S eigenaar die zijn elektrische bolide had gekocht in 2017. Een van de redenen waarom hij de auto kocht, was de aanwezigheid van Enhanced Autopilot en FSD (met Summon Mode), waar de vorige eigenaar 8.000 dollar voor had betaald. Een paar dagen later scande Tesla al zijn auto’s en besloot op basis daarvan de software te verwijderen die de Autopilot aanstuurt. Ergens was dat kennelijk misgegaan bij de financiële adminstratie van Tesla. De Model S-eigenaar kon de de optie weer activeren, uiteraard tegen betaling.

Model X met Ludicrous mode

Maar het wordt nog erger. Onlangs was er een Tesla Model X-eigenaar met hetzelfde geval. Niet zo maar eentje, maar de Model X P100D met Ludicrous mode. Deze auto was nog niet voorzien van het Full Self Driving-pakket. Nou ja, pakket. Gewoon een ‘stukje’ software dat je toegang geeft tot de optie die al op je auto zit, dus. De optie werd voor 5.000 dollar geïnstalleerd. Tesla vond alleen dat ze nog geld moesten krijgen voor de Ludicrous Mode. De optie werd van de auto weggehaald. Uiteraard was het mogelijk te activeren voor 20.000 dollar.

Naar het schijnt kwam dit veel voor bij P90D-uitvoeringen van de Model X. Het bijzondere is dat het niet om ‘gehackte’ auto’s lijkt te gaan. Dat zou het nog een beetje verklaarbaar maken. Het zijn occasions verkocht bij een Tesla-dealer waarbij er dus mee werd geadverteerd dat de opties er wél op zitten. Maar ja, mocht je een optie missen, is het mooi om te weten dat je ze altijd nog kan krijgen, mits je betaald.