Aantal verkeershufters stijgt flink

Dit jaar zijn flink meer verkeershufters naar het CBR doorgestuurd na asociaal of gevaarlijk rijgedrag dan in 2022.

Zo’n tien procent meer bestuurders dan vorig jaar hebben zich in 2023 dusdanig misdragen achter het stuur dat ze richting het CBR werden gestuurd voor beoordeling. Dan hebben we het niet over een keertje rechts inhalen of je auto illegaal op het gras parkeren.

Een stijging van tien procent ten opzichte van vorig jaar dus. In totaal moesten er 5.500 verkeershufters een cursus volgen en de helft daarvan wegens veel te hard rijden. De televee collega’s van EenVandaag hebben korte lijntjes met D66 coryfee Alexander Pechtold die tegenwoordig de scepter zwaait bij het CBR en vroegen de cijfers op.

Verplicht op cursus

Als de popo je aanhoudt na een forse verkeersovertreding of rijden met een stuk in je kraag kan daar een doorverwijzing naar het CBR uitrollen. Die doet dan nader onderzoek naar de overtreder en één van de opgelegde sancties kan dan een verplichte cursus zijn.

Voor de verkeershufters die naar de schoolbanken moeten bestaat het cursusaanbod uit drie smaken. De bekendste is de Educatieve Maatregel Gedrag (EMG). Deze wordt opgelegd bij gevaarlijk gekken op de weg of snelheidsovertredingen van meer dan 60 kilometer per uur.

De tweede mogelijkheid is dat de verkeershufters in kwestie een LEMG opgelegd krijgen. De L staat voor licht en deze cursus is nieuw in het aanbod (sinds april). De LEMG is er speciaal voor bestuurders die voor het eerst tussen de 50 en de 60 kilometer per uur te hard hebben gereden.

Ook nieuw sinds april is cursus nummer 3, de EMD. Educatieve Maatregel Drugs en verkeer. Het CBR kiest voor de overtreder welke cursus de beste m/v/overig moet gaan volgen. Weigeren is geen optie, doe je dat toch dan nemen ze je rijbewijs in. O ja, wel zelf betalen uiteraard.

Hoeveel verkeershufters dit jaar?

We duiken nog even verder in de cijfers van het CBR. Maar liefst 24.125 bestuurders werden al richting het CBR gedirigeerd voor nader onderzoek tot nu toe dit jaar. Zo’n 5.500 daarvan zijn als verkeershufters bestempeld en op cursus gestuurd.

Van deze groep gingen er ruim 2.000 op voor de cursus drugs in het verkeer en 2.275 gevallen kregen de LEMG opgelegd.

Nog even wat schokkende getallen. In 2022 werden 1.964 bestuurders in de categorie gedrag doorgestuurd naar de burelen van Pechtold. In 2023 zijn dat er nu al 5.528 stuks. En het jaar is nog niet om.

Met drugs in de mik achter het stuur zijn er tot nu toe 5.267 en onder invloed van alcohol 11.043. De groep alcomobilisten is daarmee ondanks een daling van 1.660 gevallen het grootst. Maar het jaar is nog niet om.

Terugkeer van het alcoholslot

Die groep verkeershufters met een slok op moet kleiner. Het alcoholslot is al weer een tijdje in de picture. Het CBR is zeker geen tegenstander, maar niet zonder de cursussen.

Als CBR zeggen we: én, én zou goed zijn. Dat kan de rechter zeggen: wie moet naar een cursus, en wie is onverbeterlijk en moet een alcoholslot. Maar de politiek moet oordelen Alexander Pechtold namens het CBR tegenover EenVandaag

Overigens bedoelt hij hiermee niet dat de politiek op de stoel van de rechter moet gaan zitten, maar dat de politiek moet beoordelen of het alcoholslot weer opnieuw moet worden ingevoerd. We gaan het zien!