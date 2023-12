De 1.000 pk sterke Aston Martin Valhalla komt eraan!

Het testen op Silverstone met de 1.000 pk sterke Aston Martin Valhalla is begonnen! De productie start in 2024.

Het einde van het jaar is bijna daar. Tijd voor lijstjes en toekomstplannen. Zo ploft er vandaag in de mailbox een setje foto’s van de Aston Martin Valhalla op de testbaan. Die 1.000 pk sterke Aston Martin met een hybride V8 twinturbo onder de kap rijdt namelijk zijn eerste rondjes over Silverstone.

Maar er is meer goed nieuws over de eerste plug-in hybride van het merk. Autocar weet namelijk te melden dat de auto in 2024 in productie gaat. Het wordt een exclusief geval, slechts 999 stuks zullen er gebouwd worden.

Formule 1 genen

In 2019 onthulde het Britse Aston Martin op de Autosalon van Genève zijn RB-003 conceptcar. In de jaren sindsdien is met de lessen die het Formule 1 team van Aston Martin geleerd heeft van de koningsklasse, de concept getransformeerd in wat de Valhalla nu is.

Dat is onder de kap dan ook geen door het merk zelf ontwikkelde V6 geworden, maar een aandrijflijn die bij Mercedes-Benz AMG ook gebruikt wordt: de 4.0 liter V8 met dubbele turbocompressor. De krachtbron drijft de achteras aan via een nieuwe op maat gemaakte acht versnellingen tellende versnellingsbak met dubbele koppeling.

Elektromotoren

Waar we deze aandrijflijn in meerdere Aston Martin modellen zullen gaan zien, is er nog wel een verschil met de configuratie die in de Valhalla wordt gelepeld. Die krijgt namelijk net achter die dikke V8 middenmotor een elektromotor op de achteras én een exemplaar op de vooras.

Die elektromotoren zijn samen goed voor 201 pk en het totale vermogen komt daarmee op maar liefst 1.000 paardenkrachten. De testen moeten het allemaal nog uitwijzen, maar de sprint van nul naar honderd zou in 2,5 seconden voorbij moeten zijn.

De topsnelheid zal 350 kilometer per uur moeten worden en als de auto eenmaal zover is mikt het merk op een recordbrekende rondetijd van 6 minuten en 30 seconden op de Nürburgring.

Aston Martin Valhalla versus Ferrari SF90

De concurrent op wie Aston Martin het gemunt heeft is de Ferrari SF90. Deze eveneens 1.000 pk sterke hypercar heeft een vergelijkbare opbouw. De elektromotor op de vooras is zowel bij de Valhalla als de SF90 bedoeld om volledig in EV-modus te rijden, al is de stroom dan na 13 kilometer bij de Ferrari wel op.

Achteruit rijden kan alleen volledig elektrisch, wat weer een achteruit scheelt op de versnellingsbak. En dat is dus vet handig.

Ook wat betreft gewicht zijn de auto’s aan elkaar gewaagd. Beiden zitten rond de 1.550 kilogram. De Britten claimen wel een “ongeëvenaarde vermogen-gewichtsverhouding” te hebben. Geïnspireerd door de stijl van de Valkyrie zouden de luchtinlaten en de actieve frontsplitter bij 240 kilometer per uur 600 kilogram aan neerwaartse kracht generen.

Wat de Aston Martin Valhalla moet gaan kosten en wanneer in 2024 de auto dan daadwerkelijk van de band rolt is nog niet duidelijk. We gokken op een bedrag van zes nullen in Nederland.