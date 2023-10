CBR herbenoemt directeur vastgoed

Het CBR herbenoemt een bekende kop met een neusje voor vastgoed.

Klaas Dijkhoff zei het al een keertje toen Thierry Baudet weer eens zat te raaskallen over dat oud-politici in de baantjecarroussel terecht komen en overal zomaar worden aangesteld. De goedlachse Brabander en ooit de verlosser voor het VVD pareerde door te zeggen dat bestuurders besturen. Mensen die in het eerste van PSV komen, komen ook niet van het hockeyveld.

Dus in dat opzicht is het logisch dat de kamerladen, secretarissen en ministers na hun periode een andere baan vinden waarbij ze kunnen besturen. En nee, dan doelen we niet op Fred Teeven die de bus bestuurt. Nee, in dit geval Alexander Pechtold.

CBR directeur herbenoemd

De aspirant-vastgoedmagnaat uit Wageningen kwam na zijn periode als lievelingsvijand van Geert Wilders terecht bij het Centraal Bureau voor Rijbewijzen. We zijn inmiddels weer een paar jaar verder en is het tijd voor een herbenoeming.

En met herbenoeming geven we natuurlijk al helemaal weg wíe het is geworden. Tromgeroffel…. Alexander Pechtold! Hij is herbenoemd door demissionair minister van verkeer en infrastructuur Mark Harbers.

Professioneel bedrijf

Net zoals hij van D66 een professioneel bedrijf heeft gemaakt (hij stapte destijds na Loesewies van der Laan in en redde de partij van Van Mierlo), heeft hij het CBR er ook bovenop gekregen. Er werken zo’n 1.900 mensen voor het CBR, wat een groter aantal mensen is dan het aantal D66-stemmers in de peilingen.

Speciaal om dit mooie moment te vieren, zal de voormalig D66-fractievoorzitter aanschuiven bij de Nationale Autoshow bij Business News Radio met Meindert Schut en onze enige echte eigen Wouter!