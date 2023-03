Minister wil omstreden alcoholslot terug

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat laat onderzoek doen naar herinvoering van het alcoholslot.

Alcomobilisten en hardleerse malloten opgelet! De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil een terugkeer van het alcoholslot. Minister Harbers laat onderzoek doen naar herinvoering van het alcoholslot in personenauto’s.

Naar aanleiding van schrijfsels in het AD laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de NOS weten dat het allemaal nog in een “superbeginfase” verkeerd, maar dat het inderdaad klopt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een terugkeer van het alcoholslot.

Is dat nodig dan?

Volgens de minister wel ja! Het aantal rijontzeggingen voor bestuurders met een stuk in de kraag is vorig jaar met 34 procent gestegen naar een totaal van 43.436. Nog een schokkend cijfer: 8.795 bestuurders gingen vorig jaar de weg op terwijl ze al een ontzegging hadden. Inclusief politici met een voorbeeldfunctie. Dat alleen al is een toename van 18 procent. En dan hebben we het over de mensen die ook gepakt zijn.

Het aantal verkeersdeelnemers dat na staandehouding weigert om een blaas- of bloedtest af te laten nemen, steeg ook nog eens met 74 procent. Belangrijkste oorzaak van de stijging van al deze cijfers? De kleine pakkans.

Terugkeer alcoholslot

Dat alcoholslot moet een middel worden om de cijfers weer wat naar beneden te krijgen. Maar we hadden toch al eerder zo’n slot en dat werkte toch niet? Dat klopt. Van 2011 tot 2015 werd het al gebruikt. Na vier jaar sneuvelde het alcoholslot. De Raad van State en de Hoge Raad oordeelde namelijk dat het alcoholslot te ingrijpend was en te weinig rekening hield met persoonlijke omstandigheden.

Dat slot werd toen opgelegd door het CBR, naast een strafrechtelijke procedure. Los van of je moet willen dat Alexander Pechtold en kornuiten hierover gaan, was het de hoge rechters een doorn in het oog dat de straf onevenredig was. Een beroepschauffeur wordt immers veel harder getroffen dan iemand die slechts af en toe zijn auto gebruikt.

Oh ja, en de kosten. Dat was ook een dingetje. Het inbouwen van het alcoholslot moest door de alcomobilisten zelf betaald worden. Een kostenpost van 5.000 euro. En dan laat je alsnog je nuchtere buurman blazen.

Andere tijden

Hoogste tijd volgens de minister om het paardenmiddel weer van stal te halen. Steeds meer nieuwe auto’s zijn geschikt om een slot in te bouwen waardoor de kosten ook lager zijn.

Eind dit jaar moet het onderzoek afgerond zijn en gaat Minister Harbers graag de discussie met de kamer aan om de invoering te regelen.