Elke nieuwe auto moet klaar zijn voor het alcoholslot

Regels zijn regels. Daarom, elke nieuwe auto moet vanaf juli klaar zijn voor het alcoholslot. Wat vinden we daarvan?

Rijden met een slok op is voor minkukels. We herhalen onszelf maar weer eens. Je moet niet met alcohol achter de kiezen in de auto stappen. Of in elk geval, niet achter het stuur. Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook asociaal.

Want hoe vaak hoor je niet dat een drankrijder een ongeluk veroorzaakt met slachtoffers tot gevolg, maar zelf ongedeerd zijn auto verlaat? Inderdaad, veel te vaak. Daarom is het goed dat de overheid er iets aan wil doen.

Maar is de manier waarop de goede?

Elke nieuwe auto moet een alcoholslot

Vanaf volgend jaar wordt de aansluiting voor het alcoholslot in alle nieuwe auto’s verplicht. Simpeler gezegd gaat het om een soort van stekker, waarop de apparaten kunnen worden aangesloten. Het idee is dat het alcoholslot achteraf makkelijk in auto’s kan worden aangebracht.

Zo’n alcoholslot zelf is niet goedkoop, daar betaal je tussen de 1500 en 2000 euro voor. Maar het aansluiten gaat dan welk gemakkelijk. En als er zo’n slot in je auto zit, kun je alleen maar rijden als je er in blaast terwijl je geen drank op hebt.

In veel landen is het alcoholslot al gemeengoed, zoals in Zweden en Finland. Daar zitten de apparaten al in taxi’s en bedrijfswagens en die kunnen alleen rijden als de bestuurder nuchter is. Hier is dat anders.

Hier is het alcoholslot 5 jaar geleden geschrapt als straf. Het is namelijk wat te duur en ook fraudegevoelig. Als je je nuchtere dochtertje naast je hebt zitten kun je natuurlijk altijd vragen of zij even wil blazen.

Maar goed, vanaf juli volgend jaar moeten alle nieuwe auto’s dus een aansluiting hebben voor zo’n blaasapparaat. En wij zijn benieuwd wat jij daarvan vindt. betutteling, of een goed idee?

Laat het maar weten, hier beneden in de commentsectie!