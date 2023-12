Deze 3 auto’s koop je van je kerstbonus

Wat ga jij kopen van je kerstbonus? Dit zouden onze opties zijn.

Het is alweer het einde van de laatste werkweek van dit jaar voor velen. De kerstpakketten, kerstkaarten en kerstwensen vliegen je om de oren. En – als je een goede werkgever hebt – de kerstbonus. De 13e maand! Je weet wel, lekker even een bedragje op zak zodat je comfortabel op skivakantie kunt gaan.

Maar je kan er natuurlijk ook gewoon op Marktplaats gaan kijken en dan daar iets kopen van het geld. De gemiddelde kerstbonus zal zo tussen de 2.000 en 2.750 euro liggen. Dus wij gingen op de redactie (zonder kerstbonus maar wel met kerstpakket) eens even kijken wat er allemaal mogelijk is.

Machiel: MG TF 135

€ 1.950

234.336 km

2003

Jullie aller @machielvdd heeft enorm veel smaak. Dat etaleert hij met deze schitterende MG TF. We zijn benieuwd hoe goed deze nog kan zijn voor 1.950 euro (dat kost ‘ie namelijk), maar alleen al om naar te kijken is deze MG TF een schoonheid. Het is een TF ‘135’, dus dat betekent dat de Rover K-Series motor 135 pk levert.

Daarmee is het geen racemonster, maar het is meer dan voldoende om lol mee te hebben op dijken en B-wegen. Het is vooral fde configuratie die gewoon helemaal top is: groene lak, een groen dakje, beige bekleding en houtinleg, zelfs op het stuurwiel.

Is het allemaal kommer en kwel? Ja, de koppeling slipt een beetje, dus daar moet een nieuwe in. En het koelsysteem bouwt druk op, dus wellicht even een waterpompje vervangen.

Dus @machiel heeft waarschijnlijk ook al een doel gevonden voor zijn vakantiegeld over een paar maanden. Toegeven, Machiel heeft niet al zijn geld kapot geslagen op de auto, dus hij kan nog wat laten fixen. Check hem hier!

Michael: Volvo 850 T-5

€ 2.750

234.913

1996

Dan gaan we door met de auto die onze hoofdredacteur @michaelras zou uitkiezen: een heuse Volvo! En het is niet de minste, maar een echte Volvo 850. Het is een Alter 2 met de T-5 aandrijflijn, dus een 2.3 liter vijfcilinder turbo die er ooit 230 pk uitperste. De meeste zijn wel gechipt naar iets meer vermogen. Nu kan het zijn dat dje vindt dat de auto weinig gelopen heeft en dat klopt ook: de tellerbak is kapot, want deze telt niet door. Het kan ook 4 ton zijn. Of 5 ton.

Dat defect is er al sinds, eh, een jaartje of tien. Verder werkt het ABS-lampje te goed, want die brandt nog steeds en er zijn nog wat dingen mis mee. Maakt allemaal niet uit, want je krijg wel een dikke station met een derde zitrij! Jazeker, dit is namelijk een zevenzitter. Destijd kon je dat als optie bestellen op je 850 Estate. Cool, hè? Bekijk de Volvo hier!

Willem: Fiat Croma 1.9 JTD Automaat Corperate Premium

€ 2.499

2009

198.794 km

Als je iets voor 2.500 euro zoekt, dan kun je veel kanten op. Je kan een project doen zoals Machiel of een oudere auto zoals die van MIchael. Ondergetekende ging op de saaie toer: kun je een fatsoenlijke auto krijgen voor het geld? Gewoon een gezinsauto waarmee je dagelijks naar je werk kan?

Gewoon een nette auto met prima prestaties, comfort en ruimte. En dan wel eentje die nog enigszins recent is, iet een youngtimer die binnenkort een klassieker word. Is dat mogelijk?

Nou, we hebben ‘m gevonden! Het is een Fiat Croma diesel. Het is een wat saaie uitvoering, maar wel een post-facelift model. De motor is de onverwoestbare 1.9 JTD, in dit geval met 150 pk. Het zwakke punt is de M32 handbak, maar dit is een automaat met koppelomvormer.

Ja, het is niet spannend, maar wel een eigenwijze auto waarmee je met gemak nog jaren plezier kunt beleven. Check wel even die kilometerstand, want een acht jaar oude diesel die met met 95.000 km het land in komt is wel bijzonder. Bekijk de Croma hier!

Welk van de drie zou jij kiezen? Laat het antwoord weten inde comments en dan ook waarom je voor de auto van Machiel hebt gekozen!