Aantal weginspecteurs die mogen bekeuren verdubbelt

Er zijn nog te weinig weginspecteurs die boetes mogen uitdelen

Rijkswaterstaat ziet nog teveel verkeershufters op de weg. De mensen die langs de weg werken worden hierdoor in gevaar gebracht door zaken als het negeren van een rood kruis. Rijkswaterstaat wil het aantal boa’s onder de weginspecteurs uitbreiden maar niet iedereen vindt dit een taak voor boa’s.

Nu 58 weginspecteurs die mogen bekeuren

Sinds 2015 zijn er een aantal weginspecteurs opgeleid tot boa. Zij mogen bekeuringen uitdelen voor het negeren van een rood kruis, onnodig stilstaan op de vluchtstrook en sinds vorig jaar ook het onnodig over de vluchtstrook rijden en bij hoogteoverschrijding bij tunnels. De 58 weginspecteurs van Rijkswaterstaat met boa-status hebben het afgelopen jaar 3.447 boetes uitgedeeld. Toch is dit volgens woordvoerder Suzanne Maas niet genoeg. In januari zijn er al 3 pick-ups van RWS aangereden. Rijkswaterstaat gaat het aantal boa’s bijna verdubbelen naar 100 van de in totaal 300 inspecteurs om strenger te kunnen toezien.

Jaap Timmer, politiewetenschapper van de VU, begrijpt dat Rijkswaterstaat strenger wilt ingrijpen maar vindt dat deze taak niet bij boa’s hoort te liggen. Hij is bang dat voor de burgers onduidelijk wordt welke bevoegdheden boa’s hebben. Timmer vindt dat de politie meer mensen op moet leiden naar een specifieke taak. Er zouden nieuwe aanstellingen ontwikkeld moeten worden met een kortere opleiding om aan deze specifieke vraag te voldoen. Zo blijft het voor de burger helder wie de bevoegdheden heeft.

BOA status

Suzanne Maas pleit ervoor dat meer weginspecteurs de boa-status krijgen en mogen bekeuren omdat Rijkswaterstaat het meest betrokken is. De weginspecteurs zien overtredingen vaak voor hun neus gebeuren en zijn sneller ter plaatsen. Momenteel zijn 58 van de 300 weginspecteurs buitengewoon opsporingsambtenaar. Als het aan Suzanne ligt zouden nog eens 42 inspecteurs de zware opleiding volgen. Met hun ervaring op de weg zal het aantal boetes zeker verhogen.

Bron: BNR Nieuwsradio