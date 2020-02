Audi RS4 Avant ‘Bronze Edition’ gaat aan onze neus voorbij

Over smaak valt niet te twisten, maar de Audi RS4 Avant in deze speciale uitvoering is een discussie waard.

Het is alweer drie jaar geleden dat Audi de RS4 Avant in deze vorm op de markt heeft gebracht. Vorig jaar kreeg de rappe station een facelift zodat het hete model goed mee kan komen met zijn overige broers. De RS Q8, de RS6 Avant en de RS7 Sportback zijn immers modellen die een stuk recenter op de markt kwamen.

Om de RS4 Avant in het zonnetje te zetten lanceert Audi een speciale variant van de familieauto. Let wel: deze ‘Bronze Edition’ komt uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk op de markt. Niet dat we er een traan om laten. Met een Nederlandse vanafprijs van 129.065 euro was de snelste A4 toch al geen verkooptopper. Zo’n editie zal het waarschijnlijk een stuk beter doen in het VK, waar veel autoliefhebbers wonen én auto’s een klap goedkoper zijn.

De Bronze Edition bespaart de Britten een middag spelen in de configurator. Deze RS4 Avant komt namelijk met een aantal zaken die normaal gesproken een optie zijn. Zaken als het Comfort en Sound Pack zijn standaard op de auto. Dit omvat onder meer een 755-watt B&O audiossysteem en een 360-graden camera.

Audi produceert slechts 25 stuks van de RS4 Avant Bronze Edition. Allen komen ze in de kleur Vesuvius Grey met 20-inch bronzen wielen. Diverse details van de auto zijn zwart gemaakt en de spiegels en de lip aan de voorbumper zijn van carbon.

De 450 pk sterke Audi kost met dit alles £82.395. Dat komt omgerekend neer op 99.074 euro. Daarmee is een gelimiteerde en aangeklede RS4 Avant in het VK exact 30 mille goedkoper dan een ‘kaal’ exemplaar in Nederland.