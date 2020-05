AB Flashback: alle generaties Volkswagen Golf GTI

Van de eerste Volkswagen Golf GTI tot en met de destijds laatste. We reden ermee.

Ruim drie jaar geleden gingen we op stap met destijds alle generaties Volkswagen Golf GTI. De nieuwe Volkswagen Golf 8 GTI is inmiddels gepresenteerd en volgt de 7.5 GTI op.

In deze video uit december 2016 reden we met de eerste tot de destijds laatste generatie. Het ging in dat geval om een Golf 7 GTI. Wat zijn de verschillen in rijgedrag en weet het ‘GTI’-label generatie op generatie nog altijd een glimlach op je gezicht te toveren? Je ziet het in de Autoblog Flashback.