AB Garage – andere kleur voor Porsche 911 Wouter

Inmiddels heb ik de Porsche 996 al sinds eind 2019 in bezit. Net zoals bij iedere autoliefhebber kriebelt het, maar de Porsche 911 mag nog even blijven.

De 996.2 met diverse upgrades bevalt namelijk prima. Qua concept past de sportauto met een klein achterbankje deze jonge (de kinderen dan toch) vader prima. Voor familievervoer is er nog de BMW 535i, maar als dochter en zoon beiden mee moeten, dan past dat voortreffelijk in een 911.

Een iets nieuwere 911 (doe dan maar gelijk een 991.2), een M2/M3 of Cayman zou ik allemaal leuk vinden. Maar in een hevig geval van cognitieve dissonantie vind ik dat nu allemaal niet de moeite of het extra geld waard. In hetzelfde spoor komt er natuurlijk wel een moment dat wij petrolheads lachend met een rokende pinpas het jaarbudget erdoorheen stoken voor een iets andere auto.

Terug naar de 996, die dus een wrap kreeg. Nee ik verklap de kleur nog niet, daarvoor mag je de video kijken. Later zal ik nog eens uittypen hoe dat allemaal ging, maar ook dat kan je in de video terug kijken.

Met dank aan Zelus Customs en Inozetek Europe!