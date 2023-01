Nederlands wagenpark is echt serieus oud

Het Nederlands wagenpark wordt zo ouder en ouder.

Een nieuwe auto kopen in nederland is bijna niet te doen. Toevallig hadden we gisteren een overzicht met de goedkoopste auto’s van Nederland in 2022. Daar viel op dat ze in relatief zin goedkoop zijn, maar in absolute zin is 15 mille enorm veel geld voor een A-segment auto zonder airco. Dus wat krijg je, iedereen rijdt in een gebruikte auto.

Nederlands wagenpark

Het RDW meldt dat wij Nederlanders dat dan ook massaal doen. Meer dan 5 miljoen personenauto’s zijn namelijk méér dan 10 jaar of ouder. Dat heeft enkele nadelen. Ten eerste zitten daar nauwelijks elektrische auto’s tussen. Een kleine 3.000 van die 5 miljoen is een EV. Ook zitten in die categorie motoren die nog wat viezer zijn qua uitstoot. De zware belastingdruk (bedoeld om milieuvriendelijk te gaan rijden) is dermate hoog dat men wel een oudere auto moet kiezen: een nieuwere is simpelweg te duur.

De categorie jonger dan 5 jaar is helaas een vrij klein bij het Nederlands wagenpark. Van deze categorie is wel 12% elektrisch, een behoorlijk aandeel. In totaal rijden er nu 343.677 elektrische auto’s rond die natuurlijk allemaal heel erg vers zijn. De meeste althans. Op dit moment is het slechts 3,1 procent, maar het aandeel elektrische auto’s dit jaar was al meer dan 20%. Dus we zijn op de goede richting. Nog niet zo goed op weg als in Noorwegen, waar 80% een EV is!

Traag

In Limburg zijn ze wat traag met het omarmen van nieuwe technologie: slechts 7,3% van. de auto’s is elektrisch. In Flevoland is men juist wel te porren voor een EV: 11,5 procent van alle auto’s in Flevoland zijn elektrisch. Daarbij hebben we wel een kleine kanttekening, de RDW heeft waarschijnlijk gekeken naar waar de kentekens staan ingeschreven van het Nederlands wagenpark. Veel nieuwe elektrische auto’s worden geleased en misschien zegt het cijfer 11,5 procent vooral waar de meeste leasemaatschappijen zijn gevestigd…

Hoe zit het dan met de bedrijfswagens? Nou, we zijn nog niet met zijn allen nieuwe elektrische busjes gaan kopen, zo blijkt uit de cijfers. Er rijden 403 elektrische bedrijfswagens van ouder dan 10 jaar op de Nederlandse wegen. Dat zijn dus zeldzame museumstukken. Bij de nieuwere bedrijfswagens ligt het aandeel ‘5 keer hoger’, maar ja: 5 keer weinig is alsnog vrij weinig. Om even een schrikbarend beeld te schetsen: 88,5 procent van alle bedrijfswagens heeft nog zo’n ouderwetse dieselmotor aan boord.

Via: AD.nl

