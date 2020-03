“Formule 1 trekt seizoen mogelijk door tot 2021”

Ferrari

Om het rare seizoen van de Formule 1 in 2020 toch niet helemaal weg te gooien.

Het F1-seizoen is begonnen! Na de GP van Australië en de GP in Bahrein strak achter elkaar, een weekje pauze. Daarna mogen we komend weekend genieten van de GP van Vietnam, de eerste nieuwe race.

Corona

Tot zover de utopische versie van het seizoen. Zoals reeds bekend liep het helaas iets anders. Op het laatste moment werd de GP van Australië afgelast en ook in Bahrein werd niet geracet. Zoals het er nu uitziet kan elke race het schudden tot en met juni, waar de GP van Canada de eerst volgende gevarenzone inluidt. Het zou mooi zijn als die doorgaat, maar het coronavirus heeft geen tijdslimiet. Kijk niet raar op als die ook zonder pardon uit de kalender wordt gesloopt.

Besluiteloos

Alles is in 2020 dus een nachtmerrie. Ook het Formule 1-seizoen. Al acht races, Zandvoort incluis, zijn afgelast of uitgesteld. Het is te hopen dat de corona-gekte in de zomer afgelopen is, maar niks is zeker. Zoals gezegd, de races smelten weg als een softijsje bij 25 graden. Het hele seizoen afgelasten is – in ieder geval voor de teams – net zo rampzalig als racen en alle teams met corona besmetten.

Red het seizoen

Mattia Binotto, teambaas van Ferrari, doet een boekje open over mogelijke beslissingen die de organisatie van de Formule 1 op tafel heeft liggen. Eén daarvan is 2020 gewoon compleet opschuiven, met een aantal races die in 2021 geracet zouden worden. Ook het annuleren van vrije trainingen behoort tot de mogelijkheden. Binotto zegt dat in ieder geval Ferrari vrede heeft met alles wat de FIA besluit.

Toch was Ferrari niet van plan om mee te doen aan de GP van Australië, mocht deze door gegaan zijn. Daarmee zouden al ten minste twee teams afgezegd hebben. Het zou sowieso een rare race geworden zijn, dus de beslissing is te begrijpen. Zoals gezegd is in deze periode een race organiseren niet te doen. Of welk evenement dan ook.

Rijders in vorm

Betekent het dat alle bestuurders met een bak popcorn alle tien seizoenen van Friends kunnen bingen op Netflix? Volgens Binotto doen Charles Leclerc en Sebastian Vettel hun best om in vorm te blijven. De baas heeft regelmatig contact met de twee Ferrari-coureurs via videobellen en ze zijn allebei nog in vorm. Als een race doorgaat, dan zitten de twee zo weer in de Ferrari SF1000. Oh ja, die heet zo omdat Ferrari dit jaar haar 1.000ste race in de Formule 1 zou rijden. Oef. (via Sky Sport Italia)