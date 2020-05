AB Gemist: 992 Techart, Aston Valhalla en F-Type aankoopadvies

Heel veel dik spul in de AB Gemist. Van een Porsche 992 Techart van DJ La Fuente tot de ruimte van een Taycan.

Maandag 18 mei – Porsche 911 992 Techart rijtest (DJ La Fuente)

Tiefer, harter und breiter. En DJ’s geilen erop, dus dan doen wij ook een graag een review van de Porsche 992 Techart.

Dinsdag 19 mei – De Aston Martin Valhalla is in Nederland

De exclusieve Aston Martin Valhalla is een hybride hypercar die samen met Red Bull Racing in ontwikkeling is. Wouter maakt kennis met de Valhalla bij CITO Aston Martin in Eindhoven.

Woensdag 20 mei – Afscheid van de Suzuki Swift Sport duurtester

In deze video blikt Casper terug op de tijd die we hadden met dit project in de Autoblog Garage. Onder meer kreeg de hot hatch een wrap, nieuwe velgen, een aangepast onderstel en meer vermogen. Het komt allemaal voorbij in deze video.

Donderdag 21 mei – Jaguar F-Type aankoopadvies

Sensationele lijnen, mooie motoren hinten naar de iconische E-type. Als nieuwe auto konden we enthousiast worden van de Jaguar F-type, nu is het de hoogste tijd voor een occasion aankoopadvies.

Vrijdag 22 mei – Aankoopadvies: cabrio met een gaaf geluid voor 25.000 euro

Een voordeel van een open auto is ook dat je het motorgeluid beter kunt horen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je een cabrio hebt met een lekker dik geluid.

Zaterdag 23 mei – Zo ruim is een Porsche Taycan

Wouter demonstreert in deze video hoeveel ruimte de Porsche Taycan 4S heeft. Dat is veel of weinig, afhankelijk van wat je eisen zijn.