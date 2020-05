Porsche 911 992 Techart – rijtest en video

Tiefer, harter und breiter. En DJ’s geilen erop, dus dan doen wij ook een graag een review van de Porsche 992 Techart.

“Een chique kleur, maar een heftige bodykit”, dat lijkt me een goede samenvatting van deze Porsche 911 Carrera 4S die met diverse Techart goodies is opgeleukt. Gelukkig is er net iets meer te vertellen over de 992 by Techart.

De TECHART aerokit

“Niet echt subtiel”, dat was het eerste wat in me opkwam toen ik voor het eerst de kleine ruimte binnenliep waar de Techart 992 stond. Daar was één oorzaak, maar dan ook echt maar één oorzaak: de TECHART Rear Spoiler II. Een vrij fors apparaat die quasi op een centrale poot staat. Bij een goede blik zie je echter dat er aan weerszijden nog transparante Makrolon poten zijn geplaatst, dus zowel aan de linker als de rechterzijde.

Die spoiler domineert de achterkant, maar de scherpe lezer is het opgevallen dat dit spoiler II is. Dat impliceert dat er ook een versie I is. Dat is veel subtieler lipje op de bestaande spoiler zodat de mooie basisvorm van de 911 intact blijft. Dat is meer in de stijl van de GT3 Touring Pack en dat heeft wel wat.

Na de eerste shock van de achterspoiler vallen de andere aanpassingen pas op. De velgen zijn geïnspireerd op een TECHART klassieker en hebben de naam TECHART Daytona II. In het hoogglans zwart vallen ze nogal op, maar het zijn wel dezelfde maten als origineel op de Porsche 911 wordt geleverd. Aan de voorzijde zijn de velgen 20 inch groot, achter is een maatje groter en komen de velgen op 21 inch.

SCHRAAP!

Wellicht is het al op de foto’s goed te zien, maar de Techart 992 is echt laag. Voor het mooie zelfs te laag, hoewel DJ LaFuente claimt het wel prima te vinden. Persoonlijk vind ik al het prettig als een auto redelijk normaal over een drempel gaat en ben dus geen fan van laag, lager, laagst. Het ziet er vaak dik uit, maar praktische bruikbaarheid is ook voor wat te zeggen.

Het is ook precies waar het mis gaat met deze Porsche 992 Techart, die ook nog eens is voorzien van een verlagingskit. Het is te doen om bij drempels de vaart er uit te halen. De Porsche 911 is bovendien optioneel verkrijgbaar met een liftkit, zodat je bijvoorbeeld in ieder geval normaal je eigen wijk kan inrijden.

Met verlaging en de TECHART Front Spoiler I worden niet alleen drempels een uitdaging. Ook een kleine verzakking, medium kuilen, een oprit een dijk op, alles zorgt voor een onvrijwillige aanraking tussen spoilerlip en wegdek. Ik zou er gek van worden.

Boven de achterruit zit overigens ook nog een kleine raamspoiler. Ook de diffuser is door Techart herverbouwd. Overigens claimt Techart dat de aerokit voor de Porsche 992 zowel in de windtunnel als op de weg is getest.

Techart 992 powerkit

Helaas was die (nog) niet gemonteerd. Het chassis, bak en motor kunnen zeker meer aan. De powerkit is er voor Carrera S en Carrera 4S die standaard 450 pk en 530 Nm hebben. Dat is al niet echt behelpen, maar de Techart Powerkit TA 092/S1 haalt de 3.0 liter boxer zescilinder door de magische grens heen. Dankzij 60 paarden extra komt de 992 Techart dan op 510 pk (+80Nm).

De sprinttijd naar de 100 zou er mee moeten zakken van 3.4 naar 3.2 seconde en de topsnelheid stijgt met 8 km/u naar 314 km/u. We zullen Techart er op moeten geloven, want de Powerkit zat niet op de Porsche 992 tijdens de review. Op zich jammer, want we zijn en blijven fan van extra pk’s.

Titanium uitlaat

Gelukkig was de optionele herrie-maker wel gemonteerd. De Porsche 911, zeker één met turbo’s, kan een sportuitlaat erg goed gebruiken. En nu we er over nadenken: eigenlijk wordt iedere Porsche er nog leuker van. Zeker als er een exemplaar met kleppen wordt gemonteerd. Wil je rust, dan krijg je rust. Wil je herrie, dan volstaat een ram op de knop om de kleppen open te zetten. In Sport en Sport+ gaan de klep sowieso ook open.

Geniet je liever van ander geluid in de cabine, dan kan dat ook. Next Level Cars liet een Klank Audiopakket monteren. Dus als je geen BOSE of Burmester af fabriek wilt, heb je nog een optie. Zonder uitgebreide luistertests is het lastig vergelijken, maar het klonk subliem.

De Techart Porsche 992 van DJ LaFuente

We hebben hem weer ingeleverd, hij overigens ook. Het laat vooral zien dat Techart goodies het karakter van de Porsche 911 generatie 992 wat kunnen verscherpen. Zoals altijd bij tuners zullen er maar weinig Nederlanders zijn die het volledig pakket bestellen. Het is wat heftig voor onze Hollandse smaak, hoewel met deze subtiele kleur het best te pruimen is.

Met dank aan Next Level Cars.