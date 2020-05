Maak je verhoogde Toyota een flink stuk lager

Je verhoogde Toyota verlagen. Dat is het meest logische om te doen met een crossover.

Alles op de consumentenmarkt hangt aan elkaar middels trends en goede marketing. Op dit moment houden we van crossovers met een sportief sausje. Ja, na de tweedeurs sedan met skai bekleding, de liftback met wieldoppen en reflectielicht balk achter, de terreinwagen met Hella mistlampen aan de voorkant en de midi-MPV met zo’n Tweety-zonnescherm is het nu tijd voor iets anders.

Stoer, jong, dynamisch, hip en frivool

De stoere en sportieve crossover. Stoer, jong, dynamisch, hip en frivool. Waarom in een A5 Sportback rond rijden als je ook een Q3 Sportback kunt rijden? Voor Toyota geldt hetzelfde. Het Japanse merk heeft onnoemelijk veel verschillende modellen in haar gamma, waaronder een paar heel geslaagde ‘echte’ auto’s. De nieuwe Corolla is in de juiste kleurstelling gewoon een gaaf ding om te zien. En wat te denken van de Camry? Het grappige is: die crossovers zijn wereldwijd populair, dus uiteindelijk kan Toyota enorme aantallen van de RAV4 en varianten wegzetten.

Verhoogde Toyota

Een van de varianten is de Toyota Harrier. De Harrier is in feit een luxere RAV4 met de kraag omhoog en een aarrrrdappel in de keel. Mocht de verhoogde Toyota te populair worden, dan is heeft Artisan Spirits een goede oplossing. De tuners hebben namelijk een bodykit ‘ontwikkeld’ voor de Harrier. Nu kan het met zo’n complete bodykit al heel erg snel mis gaan. De Harrier is vanzichzelf vrij non-descript vormgegeven. Keurig, maar erg clean en wellicht iets te onopvallend. De eerste twee foto’s zijn het standaardmodel. Sterker nog, het zijn ook de foto’s die Artisan Spirits heeft ‘geleend’.

Artisan Spirits

De Harrier van Artisan Spirits heeft aan de voorzijde twee rare luchthappers. Niet alleen de vorm is raar, ook het feit dat ze zijn geplaatst. Ze staan namelijk naast een bizar grote grille die meer dan voldoende lucht moet kunnen doorlaten voor de verrassend bescheiden motor, een 2.5 viercilinder. Verder zien we aan de voorzijde een splitter en is de grille donker van kleur. De motorkap heeft een enorme luchtuitlaat.

‘Diffuser’

Aan de zijkant vallen de enorme velgen op, die overigens verrassend goed staan. De lijn van de splitter loopt door in de nieuwe sideskirts. Daar houdt het niet op, want de sideskirts passen ook weer bij de achterbumper, met dubbele uitlaat en de ‘diffuser’. Tevens kunnen wij een heuse spoiler op de achterklep ontwaren. De enorme velgen staan eveneens behoorlijk goed. De verhoogde Toyota staat nu ook een stuk lager bij de grond. Zoals het heeft moeten zijn. Al met een een geslaagde exercitie. Gelukkig doen ze bij Artisan Spirits ook zoiets voor de Toyota Camry.