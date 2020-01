Dít is de best verkochte auto in Japan

Dikke sportvelg jonguh!





De Japanse automerken zijn en blijven een leuke aanvulling op het wereldwijde gamma. Gewoon, omdat de Aziaten het allemaal net even anders doen. Maar als je kijkt naar de mondiale impact van Toyota, Honda of Nissan, kun je niet anders concluderen dat ze toch ergens iets zeer goed doen.

Waar ze ook goed op inspelen is de verdeling van de markt. In Europa kan je 12 modellen van Toyota krijgen, maar – we hebben de exacte wiskunde niet paraat – dat is slechts een paar procent van het totale modellengamma. Dat geldt voor meer merken. Honda bijvoorbeeld, waar de zeer beperkte selectie in Nederland verbleekt bij wat het Japanse merk in het thuisland, de VS, China of andere markten aanbiedt.

Maar over dat thuisland gesproken: hoe zit het daar? Dat lijkt toch de markt waar je vanuit een nationalistisch oogpunt het beste peil kunt trekken op wat ‘de beste auto’ is. De best verkochte auto in Japan in 2019 is opvallend vanwege twee dingen: 1. het is níet een product van koploper en wereldleider qua verkopen (Toyota), maar Honda! En 2. het is ook niet precies wat je verwacht, of had gewild.

Jup: bovenstaande auto is de meest verkochte vierwieler van Japan. Het ding heet N-Box en die naam laat weinig tot de verbeelding over. Het is een kleine kubus. Het heeft iets koddigs, maar we denken niet dat de gemiddelde autofanaat extreem hebberig wordt van de N-Box. Sterker nog, we verwachten eigenlijk van geen één N-Box-koper dat het een emotionele keuze was.

Waarom het dan toch met zijn meer dan 250.000 verkochte units in 2019 een hit was heeft alles te maken met de Kei Car-wetgeving. Auto’s met de maximale afmetingen van 3,4 m in de lengte en 1,5 m in de breedte, gecombineerd met een motor die niet groter mag zijn dan 660 cc, kun je als Kei Car registreren. Je krijgt dan korting op het rijden van je auto, gewoon, omdat je zowel het vervuilingsprobleem oplost als ruimte bespaart. Met name in het overvolle Tokio wel zo sociaal.

De N-Box is daarom reteslim. Honda heeft duidelijk zo veel mogelijk ruimte geprobeerd te stoppen in deze piepkleine maximumafmetingen. Er is geen limiet aan de hoogte en dus zijn de proporties een beetje raar, maar dat zorgt er wel voor dat je met vier volwassenen op pad kunt. In een auto die kleiner is dan een Peugeot 108!

De N-Box kost in Japan omgerekend zo’n 11.890 euro. Een hele dure manier om met zijn vieren relatief riant op pad te gaan (de gemiddelde Japanner is ook ietsje minder lang dan wij). Als je iets meer sportiviteit wenst maar toch kans wil maken op die Kei Car-korting, is de Honda S660 misschien meer je ding. En de N-Box komt ook nog als ‘coupe’ met een ietwat aflopende daklijn en als busje. Veelzijdig en slim, dan heb je de Japanners vrij snel aan boord.