Is de Alpina 7 Serie als dikke Individual wél te pruimen?

Toegegeven, dit is niet de beste hoek van de Alpina 7 Serie, maar de Individual kleur helpt.

Om eens keiharde opinie erin te gooien: ondergetekende is geen fan van de nieuwe 7 Serie. “Ja, wat boeit ons dat?” Nou, het is om aan te tonen dat het design niet went. Er zijn een hoop omstreden designs die even tijd nodig hebben. Een BMW X7, als M50d in het zwart met optiekpakket zwart is ineens zo wanstaltig niet meer. Van de 7 Serie kan dat helaas (door mij) niet gezegd worden. En ja, grote cliché: de nieren zijn ook nog steeds veel te groot.

Individual

Specificaties helpen en het moet gezegd worden: de specificatie waarin we vandaag de 7 Serie mogen aanschouwen helpt heel erg. Grappig genoeg is het dit keer geen BMW, maar een Alpina. Klinkt semantisch, maar het betekent dat deze auto een VIN-nummer heeft wat niet van BMW is. Waarin het wel semantisch is: de veranderingen spelen zich vooral af onder de kap. Wat er boven de kap en de Carbon Core van de 7 Serie zit is veelal BMW en dus profiteert deze Alpina 7 Serie (die officieel Alpina B7 Bi-Turbo heet) ook van BMW Individual. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt.

Kastanje

Goed, een groot deel van de modificaties zijn Alpina’s werk, maar de kleur is BMW’s werk. Het gaat om Individual Chestnut Bronze Metallic. Kastanjebrons, dus. De herkenbare veelspaaks velgen en de Alpina-striping op de zijkant, dit keer in het goud als mooie contrastkleur, dat maakt een Alpina herkenbaar. De BMW-touch maakt het geheel dus niet anti-Alpina.

Interieur

Normaliter kun je bij Alpina alleen de kleur van je interieur kiezen. Kies je beige leer, dan wordt ALLES beige. In plaats daarvan heeft dit exemplaar een mix. BMW Individual doet bij de 7 Serie in het interieur weinig (gezien de Individual Visualizer), dus de kans is groter dat dit tweekleurige leer van Alpina’s Lavalina komt. De bovenkant van het dashboard is zwart, de onderkant heeft een lichtbruine kleur. De stoelen zijn tweekleurig bruin: een zeer donkere bruin voor de bolsters en dat lichte bruin voor de zitting. Datzelfde contrast komt terug in bijvoorbeeld de deurbekleding.

Fraai

En zo wordt een controversieel ontworpen auto zelfs voor de twijfelaars een gaaf ding. Ondergetekende wordt hebberig, zelfs al is het diezelfde 7 Serie als in de eerste alinea. De auto werd aan ons voorgesteld – je had het waarschijnlijk al in de gaten – door BMW Abu Dhabi Motors, de grootste BMW-dealer ter wereld. Wat zij vervolgens gaan doen met de Alpina 7 Serie in de Individual spec (en of je hem dus kan kopen), dat is niet bekend.