Porsche 911 991 occasion aankoopadvies

De Porsche 911 is zonder meer de meest succesvolle sportauto van de wereld. In dit occasion aankoopadvies behandelen we de generatie 991 van de Porsche 911.

Voor je een Porsche 911 van de generatie 991 kan kopen, zal je eerst een keuze moeten maken uit het waanzinnig brede aanbod aan varianten. Welke carrosserie het moet worden is wellicht de eerste keuze. Voor de coupé zijn de meeste motorvarianten, voor de cabriolet iets minder en voor de Targa weer minder. Als uitzwaaimodel van het faceliftmodel 991.2 verscheen nog de 911 Speedster die slechts met één type motor is geleverd. Er is dus genoeg voer voor dit Porsche 991 occasion aankoopadvies.

991 Carrera of Carrera 4

Ook interessant is de keuze voor achter- of vierwielaandrijving, die voegt meer toe dan alleen aandrijfassen naar de voorwielen. De achterkant is breder: in vergelijking met de RWD Elfjes zijn de wielkasten achter 22 mm breder, de achterbanden zijn elk 10 mm breder. Bovendien krijgen de Carrera 4S en Carrera 4 een doorlopende reflector op de kont.

De 911 Carrera is de instapper en heeft een 350 pk sterke 3.4 liter, maar er zijn ook meer dan genoeg varianten die meer power leveren. De Turbo (S), GT3 (RS) en de Carrera GTS bijvoorbeeld. De GT3’s zijn er alleen als coupé overigens. En de Targa is er dan weer alleen als Targa 4 of Targa 4S, alleen met vierwielaandrijving dus. De Turbo (S) heeft ook altijd vierwielaandrijving, maar de GT3 juist weer niet. Voor ieder wat wils en toch ook weer niet he. Persoonlijk zou ik het liefst een Targa S hebben. Naast dat de middelen ontbreken, heeft Porsche die uitvoering ook nooit gebouwd. De laatste reden voer ik op feesten en partijen op als reden dat ik geen 991 Targa heb aangeschaft.

Daarna (of al eerder) komen de verschillende motoren in beeld. Het hart van het gamma is de Carrera S die als 991.1 een 3.8 liter grote en 400 pk boxer zescilinder heeft. Overigens zijn alle 911’s met een boxer zescilinder uitgerust, de versie die in 1965 met een viercilinder kwam heette de 912.

Facelift 991.2 eind 2015

De Porsche 991 facelift (AKA 991.2) zijn relatief makkelijk te herkennen aan de achterkant. De achterbumper kreeg onder aan de zijkant twee luchtgaten voor de turbo’s. Verder wijzen de spijlen op de motorklep verticaal in plaats van horizontaal.

De grootste wijziging zit echter onder de motorkap: de Carrera, Carrera S en GTS hebben voortaan ook turbo’s. Het 3.0 liter grote boxer zescilinder blok is geheel nieuw en levert veel extra koppel. Bijkomend voordeel is dat tuners er nu ook makkelijk veel extra pk’s uit kunnen halen. Nadeel is dat je inlevert op het geluid, hoewel het sissen van de turbo’s daar ook wel weer wat aan toevoegt.

Handbak met zeven versnellingen

Uniek is dat de Porsche 911, zowel de 991.1 als de 991.2, met een handgeschakelde bak met zeven versnellingen leverbaar was. De hoogste versnelling was overigens vooral bedoeld voor brandstofbesparing op de snelweg. De meeste kopers kozen voor de excellente automaat: de Porsche Doppel Kupplung ofwel PDK. Bij de versies met Sport Chrono is er dan ook meteen launch control, wat weer een paar tienden van de sprinttijd afsnoept.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Porsche 991 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Porsche 991 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Carrera GTS Carrera 4(S), Targa 4(S), GT3 (RS) en Turbo (S) hebben een bredere kont. Check bij deze versies of er geen steenslag op de achterspatborden zit. Vaak zitten er transparante beschermstickers op de heupen om dit te voorkomen. Die stickers hebben de neiging te vergelen, wat met name bij witte auto’s erg vies oogt.

Voor de 991 Cabriolet en Targa moet de werking van het dak worden gecontroleerd. Openen en sluiten moeten soepel en geruisloos gaan.

Het schuifdak kan piepen en kraken.

Voel ook even aan de matten voor. De airco kan lekken door een los geschoten pijp. Onder de stoelen zit nogal wat elektronica zoals de Bose versterker. Die houdt niet van water.

Een rammeltje van onder het dashboard wordt vaak veroorzaakt door de grote plastic afdekking onder de voorklep. Een klein beetje schuimrubber kan dat vaak verhelpen.

Onderstel

Grote velgen en stoepranden. Moet ik nog meer vertellen of controleer je zelf even op stoeprandschade?

Porsche stelt specifieke eisen aan banden (de zogenaamde N-nummers). Controleer dat de banden op de auto de juiste codering hebben. Als deze er niet op zitten, zegt dat iets over de vorige eigenaar. Namelijk dat hij bezuinigde op onderhoud.

Porsche Ceramic Composite Brakes of PCCB. De keramische remmen gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk niet en ze zijn kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

Onderhoudshistorie. Die moet bij de auto zitten en moet sluitend zijn. Facturen van Porsche centra of erkende specialisten horen daar ook bij.

De eerste 911 GT3, de 991.1 dus, heeft vaak onder garantie een nieuw motorblok gekregen.

De luchtinlaten aan de voorzijde zijn verzamelplaatsen voor blaadjes en andere troep. Zorg dat je die regelmatig schoon maakt. Controleer bij de aankoop meteen de radiateurs op zichtbare schade.

Een 991 die afslaat bij lage toeren heeft vaak een defecte krukas sensor.

Zowel de PDK als de handbak hebben geen perfect trackrecord, dus controleer goed de werking. De PDK bak kan ook nog wel een klein beetje lekken, dus houd je oprit in de gaten.

Elektronica

De elektronica staat niet als problematisch bekend, maar controleer alles op werking. Ook bijvoorbeeld het instelbare onderstel PASM en de schakelbare sportuitlaat als die gemonteerd is.

Mocht de start-stop functie niet werken en een waarschuwingslamp branden; controleer dan het tapijt op vocht.

Porsche 991 occasion aankoopadvies -welke kies je?

Volg altijd je hart, maar anders was je natuurlijk nooit bij een 911 uitgekomen. Een 911 met een kleurtje is gaaf, maar zwart is het meest courant. Hetzelfde geldt voor PDK: de automaat is inmiddels zo goed, dat die het meest gevraagd is. Verder is het verstandig om een auto die lekker in de opties zit te kiezen. Die verkopen uiteindelijk het makkelijkste/ het snelste als je er weer vanaf wil. De Carrera GTS is mede daarom gewild.

111 punten check

Bij iedere Porsche centrum kan je tegen betaling een 111 punten check laten uitvoeren. Het geeft van een extra paar ogen en een blik van een specialist. Dit ontslaat je zeker niet van je eigen onderzoeksplicht!

15 jaar Porsche Approved Garantie

Een nieuwe Porsche wordt geleverd met een wereldwijde garantie van twee jaar. Na afloop van de fabrieksgarantie kan de garantie verlengd worden met Porsche Approved Garantie. Dat kan tot 15 jaar, wat best bijzonder is. Afsluiten kan voor iedere Porsche die niet ouder is dan 14 jaar en de kilometerstand minder dan 200.000 is. Voor afsluiten voert Porsche een 111 punten check uit. Of de kosten daarvan opwegen tegen de garanties die krijgt, is weer een discussie an sich.

Motoren 991.1

Carrera 3.4 350 pk/ 390 Nm

Carrera S 3.8 400 pk/440 Nm

GTS/ Powerkit 430 pk/ 440 Nm

GT3 3.8 475 pk/ 440 Nm

GT3 RS/ 911 R 4.0 500 pk/ 460 Nm

Turbo 3.8 520 pk/ 710 Nm

Turbo S 560 pk/ 750 Nm Motoren 991.2

Carrera (T) 3.0 370 pk/ 450 Nm

Carrera S 3.0 420 pk/500 Nm

Carrera GTS 3.0 450 pk/ 550 Nm

GT3 4.0 500 pk/ 460 Nm

Speedster 4.0 510 pk/ 470 nm

GT3 RS 4.0 520 pk/ 470 Nm

Turbo 3.8 540 pk/ 710 Nm

Turbo S 3.8 560 pk/ 750 Nm

Turbo S Exclusive Series 607 pk/ 750 Nm

GT2 RS, GT2 RS Clubsport, 935 3.8 700 pk/ 750 Nm

Aanbod Porsche 911 991 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er ruim 80 Porsches 911 van het type 991 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Porsche 911 type 991 variëren van €65.000 tot ruim 2 ton. Voor het totale aanbod van de Porsche 911 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.