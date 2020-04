AB Gemist: nieuwe Kuga, BMW 5 Serie aankoopadvies en meer

Het Autoblog Gemist weekoverzicht met de video hoogtepunten van Autoblog.nl

We begonnen de week met een rijtest van de nieuwe Ford Kuga. Een belangrijke vernieuwing heeft te maken met de aandrijflijn. De populaire crossover is er nu ook als plug-in hybride te krijgen. Verder kregen we een uitleg wat DS Automobiles nu DS Automobiles maakt. Het nieuwe luxemerk uit Frankrijk uitgelegd in een uitgebreide video. Daarnaast hadden we een aankoopadvies met de BMW 5 Serie F10/F11 in de hoofdrol. De week werd afgesloten met een opvallende Mijn Auto, namelijk de ooit zo populaire Volkswagen Polo Bluemotion.

Maandag 6 april – Ford Kuga plug-in hybride rijtest en video

Autofabrikanten staan voor een uitdaging: er moeten CO2-doelen gehaald worden. Los van elektrische auto’s zien we ook de plug-in hybrides weer in opkomst. We maakten een rijtest met de Ford Kuga plug-in hybrid.

Dinsdag 7 april – Wat maakt DS Automobiles nu DS Automobiles?

DS Automobiles is een nieuw automerk uit Frankrijk dat onderdeel is van de PSA Group. Wat maakt DS Automobiles nu precies DS Automobiles en hoe onderscheiden ze zich van anderen?

Donderdag 9 april – BMW 5 Serie aankoopadvies

De BMW 5 Serie F10 / F11 die we behandelen in dit aankoopadvies, werd van 2010 tot 2017 gebouwd en geleverd. Inmiddels is de opvolger al een tijdje op de markt, waardoor het tweedehands aanbod flink gegroeid is.

Zaterdag 11 april – Mijn Auto: Volkswagen Polo Bluemotion van Jelle

De Volkswagen Polo Bluemotion was een zeer populair model toen de bijtelling voor dit soort auto’s nog aantrekkelijk was. Toch heeft Autoblog-lezer Jelle anno 2020 een Polo Bluemotion. Waarom?