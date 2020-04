Verlaagde BMW X2 M35i lost overbodig probleem op

Jazeker, deze verlaagde BMW X2 lost je een gedeelte van een zelf veroorzaakt probleem op. Handig.

De nieuwe BMW X2 is een typisch gevalletje van: geinige auto, maar ondanks alle specificaties op papier, komt de auto niet over als een typische BMW. Je weet wel, een sedan of coupé met een lange motorkap, achterwielaandrijving, zes-in-lijn, fraaie hofmeisterknik en dubbele koplampen.

Specifiek Marktsegment

Eerlijk is eerlijk, ook de BMW Dixi, Isetta en 700 moesten de meeste genoemde eigenschappen ook ontberen en daar doen we niet moeilijk over. Het enige waar we echt over kunnen vallen is het specifieke marksegment. De X2 M35i (de uitvoering waar het om gaat) heeft een M-badge én meer dan 300 pk. Maar aan de andere kant is het (in basis) een voorwielaandrijver en is het soort sportieve variant van een reguliere compacte crossover: de X1.

Voor de referentie: het origineel

Overbodig succes

Het is heel verwarrend en eigenlijk et zoals het tiende deel van The Fast and The Furious. De liefhebber vindt heel erg overbodig, maar commercieel is het toch een groot succes. Dus stel, je hebt de discussie met je vrouw verloren en er komt een X2 M35i (voor 75 mille). Kun je er nog wat aan doen om de F39 iets minder ‘crossover-achtig’ te maken?

Tuners

Jazeker kan dat! Met dank aan de noeste Duitse tuners die allerlei spulletjes voor de X2 maken. In dit geval wordt het probleem met de rijhoogte en spoorbreedte aangepakt. Een crossover staat vaak te hoog op zijn wielen, die vaak ook nog eens te dicht bij elkaar staan. Het is een beetje inherent aan het autotype, maar het is precies waar H&R aandacht aan heeft besteed. Vandaar deze verlaagde BMW X2.

H&R

Nu is dat ongeveer het enige waar ze aandacht aan besteden. H&R zijn Duitse onderstel-specialisten. Ze richten zich voornamelijk op stabilisatoren, sportonderstellen, spoorverbreders en met name veren. Oh, zo veel veren. In principe voor elke auto. Ook als je een Hyundai Grandeur, Rover 400 of Audi A2 hebt! Dus elke auto kun je bij hen laten verlagen.

20 millimeter

Voor dit blauwe exemplaar hebben ze dus een setje veren en spoorverbreders. Het resultaat is een verlaagde BMW X2. De verlaging is weliswaar subtiel, maar zichtbaar. De X2 staat nu 20 mm dichterbij het asfalt. Geen enorme verlaging, maar voldoende om van de X2 ‘crossover’ een reguliere hatchback te maken. De wielen staan nu ook 20 mm verder uit elkaar. Wat de auto een aanzienlijk betere stance geeft. Voor het geld hoef je het niet te laten. De verlaging kost 291 euro en de verbreding 181 euro, beide inclusief btw, maar exclusief montage.