AB Gemist: S60 Polestar, Golf GTE aankoopadvies en meer

Lekker veel video’s in de Autoblog Gemist deze week.

We begonnen de week met een rijtest en video in vorm van de Volvo S60 Polestar Engineered. Verder kwam onder andere de Volkswagen Golf GTE in een aankoopadvies. Ook was er een masterclass. In de video van vrijdag was te zien wat een schroefset eigenlijk doet voor je auto. Verder hadden we een prachtige Maserati in de Mijn Auto. Dit en meer check je hieronder.

Maandag 9 maart – Volvo S60 Polestar Engineered rijtest en video

Dit is de Volvo S60 T8 Polestar Engineered. Serieus mooi. Veel goedkoper, maar snel genoeg om een Audi S4, Mercedes AMG C43 of BMW M340i achter je te houden. Lijkt een succesnummer toch? Tijd om ermee te rijden. Eens kijken of we hem echt willen hebben.

Dinsdag 10 maart – Zo maak jij zelf je auto weer als nieuw

Breng Stipt Polish Point naar huis en kruip in de huid van Rick met zijn zelf ontwikkelde schoonmaakproducten.

Woensdag 11 maart – Het Portret: Porsche 991 GTS handgeschakeld

Een opvallende verschijning is de doorsnee Porsche 911 niet meer te noemen. De versie van Harald kan je echter van ver af onderscheiden. Met wat smaakvolle persoonlijke accenten heeft hij er echt ZIJN auto van gemaakt. Waarom hij precies voor deze versie van de iconische 911 heeft gekozen legt hij in deze video uit aan Wouter.



Donderdag 12 maart – Volkswagen Golf GTE aankoopadvies

De Volkswagen Golf GTE is als occasion ruim beschikbaar. De plug-in hybride variant van de Golf werd ooit de markt op gepompt met veel fiscale voordelen. De vraag nu: is de GTE interessant als gebruikte auto?

Vrijdag 13 maart – Wat doet een schroefset eigenlijk?

Met een schroefset kun je een auto bijvoorbeeld sportiever rijgedrag geven. Maar wat is precies de onderliggende techniek achter een schroefset? In deze video krijg je uitleg.

Zaterdag 14 maart – Mijn Auto: Maserati GranCabrio Sport van Tjillink

Dit is de Maserati GranCabrio Sport van Autoblog-lezer Tjalling. Met deze kleur en interieur combinatie een vrij bijzondere uitvoering. Tjalling legt in de video uit waarom dit zo is.