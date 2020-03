Bo Bendsneyder verdient extra aandacht

De Moto2 valt toch altijd een klein beetje in de schaduw van de MotoGP

Door de trieste situatie rond het coronavirus worden veel evenementen afgelast. Ook de Italiaanse heren van de MotoGP mochten Qatar niet in. Einde MotoGP Qatar 2020 dus. De teams van de Moto2 waren al present in het oliestaatje en die race kon dus wel doorgaan. Onze eigen Bo Bendsneyder zette in de Moto2 mooie resultaten neer, tijd om een blik op de Nederlandse coureur te werpen.

De kleine Bo

Rotterdammert Bo Bendsneyder begon al in zijn vijfde levensjaar aan zijn motorsportcarrière. Op een pocketbike maakte hij zijn eerste kilometers op het asfalt. Om later aan de NSF100, GP3 Junior Cup en de Yamaha R125 cup mee te doen. Niet zonder succes want hij mocht meerdere kampioenschappen achter zijn naam zetten. Met de Ben Majoor trofee onder zijn arm werd hij in 2014 opgenomen in de KNMV Talentselectie wegrace en kreeg hij van het NOC-NSF de Internationaal Talent status.

Succes wordt beloond

Toen hij in 2015 de internationale Red Bull MotoGP Rookies Cup won bleef dat niet onbeloond. Bo mocht in de Moto3 voor het fabrieksteam van Red Bull KTM Ajo gaan rijden. In 2018 stapte hij over naar de Moto2 en reed hij voor het Tech3 racing team. In 2019 stapte hij van het Franse team over naar het Nederlandse RW Racing. Zijn contract met RW Racing loopt eind dit jaar af. Het team heeft zich trouwens nog in wat moeilijke (financiële) bochten moeten wringen om Bo Bendsneyder een zitje te kunnen geven.

Niet altijd positief

Hij wilde het seizoen in 2018 goed afsluiten bij zijn oude team maar dat liep wat anders. In Motegi ging uitgerekend tijdens de laatste ronde van de race gigantisch mis. Het Honda-blok van zijn motor ontplofte tijdens de GP. Een metalen deel schraapte zijn scheenbeen met een open beenbreuk als gevolg. Bo kreeg een ijzeren pin in zijn onderbeen. Vier weken later zat hij alweer op de motor om te testen. Ook op Jerez was Bo gewoon weer van de partij. Een doorzetter kunnen we hem wel noemen want hij kwam met krukken naar het circuit om kennis te maken met zijn nieuwe motor.

Qatar

Nu de afgelopen MotoGP-race uitviel stonden alle spotlights gericht op de Moto2 en Moto3. In de kwalificatie van de Moto2 eindigde Bo als vijfde. Zijn beste kwalificatieresultaat, hij nam dus veel vertrouwen mee naar de volgende dag. Bo Bendsneyder nam 5 WK punten mee terug naar ons kikkerlandje. Hij wist op het Losail International Circuit uiteindelijk als elfde te eindigen. Qatar was de eerste race van dit seizoen en Bo Bendsneyder bewijst zich meteen. Prima resultaat! Al geeft de nuchtere Bo aan moeilijk met een volle tank om te kunnen gaan. Verbeterpuntjes blijf je houden zullen we maar zeggen. Teammanager Jarno Janssen is in ieder geval tevreden:

We kunnen terugkijken op een uitstekend weekend van Bo

Eerst volgende race

Zoals het er nu naar uit ziet moeten we nog even geduld hebben om de kwaliteiten van Bo Bendsneyder weer te mogen bewonderen. De eerst volgende race die volgens de MotoGP agenda doorgaat is Jerez op 3 mei. Hopelijk gooit corona geen roet in het eten en lukt het Bo om zich weer zo mooi te kwalificeren.

Fotocredits: NTS RW Racing GP