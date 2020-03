Volvo S60 T8 Polestar Engineered rijtest en video

Dit is de Volvo S60 T8 Polestar Engineered. Serieus mooi. Veel goedkoper, maar snel genoeg om een Audi S4, Mercedes AMG C43 of BMW M340i achter je te houden. Lijkt een succesnummer toch? Tijd om ermee te rijden. Eens kijken of we hem echt willen hebben.

Als het alleen om de looks zou gaan dan was ik er al uit. Wat een sexy wagen is dit zeg. Nu is de nieuwe Volvo S60 van zichzelf al geen lelijk ding. Alles behalve zelfs, als je mijn bescheiden mening vraagt. Maar de Volvo S60 T8 Polestar Engineered zoals wij hem vandaag rijden? Ik lust hem wel. Ten opzichte van een standaard Volvo S60 heeft de Polestar Engineered namelijk al wat extra body. En die extra body heeft in ons geval nóg meer body.

Dikker dan reguliere S60











Exterieur Volvo S60 T8 Polestar Engineered

Laat me dat uitleggen. De S60 Polestar Engineered heeft ten opzichte van de andere S60’s al een iets agressievere look. Een andere grille, 19 inch velgen, een chassis (ontwikkeld in samenwerking met Öhlins) en lekker agressief ogende gele remklauwen aan de buitenkant bijvoorbeeld. Metalen inserts, sportstoelen en nog wat andere goodies in het interieur zorgen ervoor dat de inzittenden niet vergeten dat ze met iets sportiefs onderweg zijn.

Maar bovenop die sportieve details hebben we nog wat extra goodies. Zo is er een extra lip op de voor- en achterbumper gemonteerd. Ook hebben we extra dikke side skirts en 20 inch wielen op ‘onze’ Volvo S60 T8 Polestar Engineered. En dat valt op: ik kreeg veel complimenten van mensen over deze auto. Het totaal oogt naar mijn bescheiden mening blubberdik. Of zoals ze in Zweden zeggen: spettfett.*

Lekker interieur, matig infotainment











Interieur

Het interieur mag er ook zijn. Hoewel ik nooit vrienden zal worden met het verticale infotainmentscherm. En ook niet met de software die je daarmee bedient. Even makkelijk schakelen tussen je telefoon via Apple CarPlay en opties van het Volvo infotainmentsysteem is er simpelweg niet bij. Daarnaast is het wat verwarrend dat je bijvoorbeeld de Drive Mode knop niet met alleen draaien bedient, maar dat je je keuzes ook nog eens daadwerkelijk moet bevestigen door de knop in te drukken.

Maar verder is het interieur wel erg fraai. Mooi overzichtelijk, fijne materialen en prima sportstoelen. De gele gordels matchen met de remklauwen en geven nét dat beetje extra sportieve beleving. Mooi gedaan. Het stuur is ook fijn, ligt lekker in de hand. De witte stiksels in het vele leer zijn ook mooi, evenals de aluminium inlegstukken. Oh, en voor liefhebbers van muziek is de Bowers & Wilkins stereo een fijne optie om aan te vinken.

Plug-in power voor Volvo S60 T8 Polestar Engineered

Motorruimte

Motorisch gezien is de Volvo S60 T8 Polestar Engineered ook geen trutje. Er liggen twee motoren onderhuids. Om te beginnen de vertrouwde 2.0 viercilinder die we uit allerlei andere Volvo’s kennen. Dit blok is goed voor 318 pk. De tweede motor is een elektromotor, welke nog eens 87 pk levert. Totaal is de plug-in hybride aandrijflijn daarmee goed voor een systeemvermogen van 405 pk en 670 Nm koppel. Dat betekent een theoretische sprint naar 100 in 4,4 seconden! De begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur is ook niet lullig, trouwens.

De aandrijflijn zorgt er ook voor dat je, indien gewenst, volledig elektrisch kan rijden. Uiteraard met een beperkte range, maar het kan wel. Als je de auto volledig op hebt geladen aan de stekker, dan is er in de stand ‘Pure’ afhankelijk van de wielen en wat andere opties ongeveer 50 kilometer elektrische range beschikbaar. Maar Pure is niet de rijmodus die ik het meest gebruikt heb.

Rijmodus af te lezen in tellerhuis

Naast Pure hebben we namelijk ook nog ‘Constant AWD’ waarin je altijd vierwielaandrijving hebt. Handig met gladde wegen bijvoorbeeld. Dan is er nog Hybrid, waarin Volvo S60 T8 Polestar Engineered zelf de optimale samenwerking tussen de verschillende motoren verzorgt. In Individual kun je zelf alle keuzes maken voor zaken als onderstel, gasrespons en besturing. De leukste optie in deze Volvo S60 T8 is echter Polestar Engineered. Wat zich vanuit het Zweeds grofweg als ‘vlammen met dat hok’ laat vertalen.

Prestaties

Plug-in hybride is niet iets wat je standaard met sportiviteit associeert. Op een enkele hypercar na is het doorgaans vooral een manier om de uitstoot terug te brengen. Maar wat als het elkaar kan versterken? In een rechte lijn is deze auto echt indrukwekkend te noemen. Vanuit stilstand weg vlammen is echt leuk. Een brullende motor maar ook de kick van elektrokoppel: niks mis mee. Het blijft helaas wel redelijk stil in de cabine, het is nooit écht spektakel. De automaat doet zijn werk zelfs in de sportieve stand tamelijk subtiel, er is nooit écht een schreeuwende motor te horen, het is bijna elektrisch rijden qua beleving. Wat dat betref is het een heel ander beestje dan de vorige Volvo die ik reed met Polestar-genen.









Uiterlijk dik in orde

Bochtenwerk

De snelheid in bochten is een ander verhaal. Dat ligt niet eens direct aan de besturing. Die is misschien aan de lichte en wat gevoelloze kant, maar wel precies. Het is vooral het gewicht dat de Volvo S60 T8 Polestar Engineered parten speelt in de bochten. Hoewel de enorme Brembo’s de snelheid er heel aardig uit weten te halen, is het toch vaak een beetje gokken hoe hard je een bocht door kan. De besturing en balans van een Audi A4, BMW 3-serie of Mercedes C-Klasse zijn gewoon beter.

De vierwielaandrijving duwt je heel aardig een bocht uit. Helaas is echter zelfs in ESP-Sport modus de achterkant nauwelijks in beweging te krijgen. Een beetje wielspin bij het wegrijden mag nog net, maar ook dat wordt snel ingedamd als de computer het te heftig vindt. Jammer, want gevoelsmatig is daardoor niet alle dynamiek van het fraai gedempte onderstel te verkennen. De gemiddelde rijder zal zich prima vermaken op een bochtige dijkweg. Mensen die van écht sturen houden zullen zich echter gaan ergeren aan een overschot aan kilo’s en een gebrek aan dynamiek.

Conclusie Volvo S60 T8 Polestar Engineered

Conclusie: prijspakker met prima prestaties

De vraag is echter hoeveel kopers écht geven om die dynamiek. In een rechte lijn is de Volvo S60 T8 Polestar Engineered heerlijk rap. Bovendien is de auto een stuk bescheidener in zijn voorkomen dan de Duitse concurrenten. Bovendien kun je je Groen Links stemmende buurman de mond snoeren met je laadkabel. En dan die prijs hè, want daar hadden we het nog niet over gehad. Deze auto is namelijk een stuk goedkoper dan de diesel powered Audi S4 en de iets minder krachtige Mercedes C43. Beide auto’s kosten zonder opties net geen €100.000. Qua prijs komt een BMW M340i met zijn vanafprijs van dik €78.000 euro nog het dichtst in de buurt.

Deze Volvo S60 T8 Polestar Engineered is echter te koop vanaf €64.995 euro. Dat is uiteraard volledig te danken aan de plug-in hybride techniek en de daarbij behorende theoretische uitstoot cijfers van 47 gram CO2 per kilometer. Dat drukt de BPM en dus de prijs. En daarmee wordt deze auto ineens heel interessant. Vooral omdat het voor dagelijks gebruik misschien wel de snelste auto is die je voor dit geld kan kopen. En voor dagelijks gebruik is dit een auto die je echt niet teleur gaat stellen. En hoe vaak zie jij in het dagelijks verkeer een BMW M340i driften? Precies.

*Schaamteloze Google Translate vertaling