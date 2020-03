Ook Mansory maakt een extra veilige G-Klasse

En nou is het mooi geweest met Mansory en/of de G-Klasse met opsmuk.

Als we Mansory hun gang zien gaan op het internet, hebben we zo’n vermoeden dat de Duitse tuner zin had in Genève. In totaal negen(!) primeurs zouden de beursvloer opleuken. Het recente archief geeft aan welke auto’s onder handen zijn genomen. Daar staat ook een Mercedes G-Klasse tussen. Omdat er al lang een dikke versie is van de zeecontainer, gingen ze dit jaar aan de slag met een pickup-versie van de G. De negende wereldprimeur grijpt echter nog even terug op de karakteristieke SUV: Mansory presenteert nóg een G-Klasse.

Zo op het oog lijkt deze iets normaler te zijn. Normaal op de Mansory-manier: grote velgen, een dikke hood scoop, brede wielkasten en een bullbar verraden dat hij niet uit de Mercedes-fabriek kwam rollen. Maar verder lijkt dit het setje te zijn wat je al ruim een jaar op je G-Klasse (W463A) kunt bestellen. Schijn bedriegt: deze Mansory G63 kan tegen een stootje. Of beter gezegd, een flinke stoot.

Zoals Brabus voor de autoshow van Genève ook al voordeed is de G-Klasse een geschikt canvas voor bescherming. Mansory was kennelijk ook al met zoiets bezig en ze presenteren de G63 Armored. Het enige wat de ware aard van de G-Klasse onthult is het extra staal bij de deuren (door de uitstekende scharnieren is er duidelijk een verdikking te zien) en als je erop focust de dikkere ramen. Oh ja, en de LED-flitsers in de grille, in Amerikaanse rood-blauw-stijl, dat is ook een hint.

Mansory gebruikt de term “Invisible Armor”. Dat houdt in dat het interieur in de kleuren crème en karamel en de Mansory-uitstraling moeten verhullen dat deze auto een flinke kogelregen kan doorstaan. Mocht je even niet beschoten worden door bad guys met middelgrote machinegeweren, dan is het ‘gewoon’ een G63. En als je wel beschoten wordt door de reeds genoemde blaffers, vrees niet. Je kunt de bepantserde G-Klasse krijgen met de beschermingsniveaus VPAM4 en VPAM7. VPAM4 geeft bescherming tegen flinke handpistolen: VPAM7 neemt ook machinegeweren van redelijk formaat mee. We weten niet waar het nog gebeurt dat je vervoer tegen dergelijk geschut beveiligd MOET zijn, maar goed. Het extra dikke staal voegt wel wat gewicht toe. Kies je de lichte bepantsering, dan krijg je een motorische upgrade naar 700 pk en 950 Nm. Ga je voor de zware bepantsering, dan wordt de motor nog dikker met 800 pk en 1.050 Nm.

Als een kogelvrij vest onder een Gucci-jasje zorgt de bepantserde Mansory G-Klasse dat jij levend en wel op je bestemming aankomt, zonder het verliezen van je swag. Zoals wel vaker het geval is, meldt de Mansory-site niks over prijzen.