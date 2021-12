Prijs Polestar 4 bekendgemaakt (en die van de 3 ook!)

Nu de prijs van de Polestar 4 bekend is, kun je wellicht de order voor de 2 uitstellen, nietwaar. Het is weer eens wat anders.

Polestar is lekker op weg. Zeker in Nederland zie je ze (zeer) geregeld voorbij komen. In Nederland rijden er een kleine 4.500 exemplaren van op de weg. De kans is groot dat jouw accountmanager en zijn rayonmanager er ook eentje hebben. Plus de HR-manager en de Vice President Managing Finance Director Dinges Geval heeft een Polestar 2.

Het is net even wat meer premium en status dan een Tesla en wat minder oubollig dan een traditionele Audi, BMW of Mercedes. Het is echter wel hoog tijd voor wat meer modellen van Polestar en we konden al melden: die komen eraan! Het wordt een beetje onlogisch qua Polestar-namen, want het gaat op volgorde van release, niet zozeer op de plaats in het modelgamma. Onze inschatting: daar gaan ze nog op terugkomen, want het is erg onlogisch.

Prijs Polestar 4

Het eerstvolgende model is de Polestar 3, een enorme SUV die in de VS gebouwd gaat worden. De Polestar 4 is een kleinere coupe-crossover. Volgens Thomas Ingenlath (CEO van Polestar) is de prijs van de Polestar 4 zo’n 55.000 euro.

Uiteraard zonder belastingen (maar er komt in Nederland geen BPM bovenop). Het is de bedoeling dat de Polestar 4 gaat concurreren met de nieuwe elektrische Porsche Macan. Polestar is er sowieso wel op gebrand om de vergelijking met Porsche te maken.

Belangrijk

Er is ook een prijs voor de Polestar 3 bekend: vanaf zo’n 75.000 euro. Deze auto concurreert met de grote elektrische SUV’s als de Tesla Model X en de BMW iX. De Polestar 5 zal een grote Grand Tourer worden, in de geest van de Porsche Taycan.

De prijs van de Polestar is niet bekend, maar reken op een hoop geld. De Polestar 4 gaat dus een heel erg belangrijke auto worden voor het merk.

Via: Car Magazine.