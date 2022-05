De dikste BMW van Marktplaats kost een kwart miljoen

Sterker nog, de dikste BMW van Marktplaats doet je net iets meer dan een kwart miljoen…Maar het is niet die van collega @willeme.

Onze meest trouwe tipgever @rachid, heeft ons onlangs weer voorzien van een zwikje interessante auto’s op Marktplaats. Een van deze bleppers betreft deze BMW X5M Competition. Het gigantische matblauwe gevaarte is tevens de duurste BMW die momenteel op Marktplaats te verkrijgen is. En dat roept natuurlijk altijd de vraag op ‘kost dat dan?’, alsmede ‘is het het waard?’. Dat gaan we vandaag eens even beschouwen.

De X5M Competition is in de basis natuurlijk een X5M, die op zijn beurt weer een blubberdikke gewone X5 is. Deze SUV van BMW, gebouwd in het Amerikaanse Spartanburg, is al jaren erg belangrijk voor het merk. Het is namelijk een heel succesvol model. Eigenlijk is dat misschien een beetje gek. De X5 zullen velen niet beschouwen als de mooiste SUV. Daarnaast is de concurrentie van onder andere Porsche, Range Rover, Bentley en Audi niet mals. Toch gaat de X5 al decennia als warme broodjes over de toonbank.

In Nederland kost een BMW X5 je inmiddels minimaal 87.236 Euro en 76 Eurocent. Daarvoor krijg je dan een X5 xDrive45e. Net zoals bij veel auto’s in Nederland, worden de prijzen grotendeels gedomineerd door de CO2 uitstoot. Er is namelijk ook een X5 xDrive40i. Deze heeft in feite dezelfde benzinemotor als de X5 xDrive45e, alleen dan zonder de elektro-ondersteuning. Je krijgt dus in feite minder hardware. Door de CO2 uitstoot, betaal je echter fors méér. De xDrive40i gaat al door de grens van een ton heen en doet je 101.844 Euro en 57 Eurocenten. In Duitsland doet die 78.300 Euro, terwijl de ’45e’ daar 79.300 Euro doet.

Een X5M doet echter ongeveer het dubbele, namelijk 202.893 Euro en 69 -noice- Eurocenten. Wil je daarbovenop nog het Competition Pakket hebben, doet dat je nog eens 13.500 Euro meer. Daarna moet je natuurlijk nog opties aanvinken en we weten wat dat doet met de prijzen van Duitse premiumauto’s. Desalniettemin, is de vraagprijs van 263.013 Euro op Marktplaats voor dit exemplaar dus fors te noemen. Maar goed, er het is dan ook een VOLLE HÜTTE, zoals een foute advertentie zou zeggen. Er zitten zelfs de onmisbare opties op als de M Carbon Motorafdekplaat, die je zelf nooit ziet. Als je dat weet, weet je meteen dat de rest er ook op zit.

Achter de in hoogglans zwart uitgevoerde giga-nieren die doen denken aan een bouwsteiger naast een flatgebouw, huist een blubberdikke V8 met 625 pk. Nou hebben we filmpjes gezien van deze BMW op de dragstrip in vergelijking met zijn grote concurrenten. Daaruit blijkt dat hoe onbehouden de grille is, zo bescheiden de vermogensopgave van BMW is. De X5M ‘Comp’ vermorzelt namelijk veelal zijn tegenstrevers die op papier even sterk zijn. De 2.285 Kg zware luxe lounge op wielen, knalt in 3,8 seconden naar de honderd. De aandrijflijn is dus in ieder geval on point.

De kleur BMW Individual Frozen Marina Bay Blue moet een beetje je ding zijn. Het is Individual dus duur, maar ik moet zeggen, ik heb persoonlijk die matte lakken nooit wat gevonden. Each his own. Wat de prijs verder opdrijft is dat de auto praktisch nieuw is en direct beschikbaar. Je hoeft dus niet te wachten totdat iemand ergens een chip vindt waarmee je nieuwe auto gemaakt kan worden. Is dat voldoende om jou te overtuigen?