AB-lezer bewijst autoliefhebber een laatste dienst

Een laatste eerbetoon.

Vandaag een verhaal over autoliefhebbers. Het gaat om Thom, misschien jullie wel bekend als @corsapower op Autoblog. Hij is sinds 2006 werkzaam bij een carrosserie-specialist in Winterswijk. Het is een specialist in rouwvervoer. We hebben al enkele malen aandacht gegeven aan de bijzondere creaties van dit bedrijf, zo maakte men rouwauto’s op basis van de Tesla Model S, maar ook deze Mercedes-Benz GLS63 AMG. Sinds 1995 is Thom goed bevriend met Steffan. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens hun opleiding Autotechniek.

Thom is uiteindelijk bij Carrosseriebedrijf Huiskamp belandt en Steffan heeft met zijn ouders (Rinie en Yvonne) het Motorhotel Meddo opgestart. Dat is een hotel met 20 kamers, speciaal gericht op motorrijder, fietser en wandelaar die de Achterhoek wil verkennen. In 2014 kocht Rinie zijn Dodge Ram. Het was zijn trots op wielen. Zoals een ware petrolhead was hij helemaal gek met zijn auto. Daar kwam abrupt een einde aan, want Rinie kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Ook mocht hij per direct niet meer autorijden. De Dodge werd te koop aangeboden, want het was voor Rinie ondraaglijk om wél de auto te hebben staan, maar er níet mee te mogen rijden.

Afgelopen maandag 10 september is Rinie na een kort ziekbed overleden. Zijn allerlaatste wens was dat hij een Dodge RAM als rouwauto zou hebben. De zoon van Rinie, Steffan, nam contact op met Thom met de vraag: “Is dat mogelijk? Gaat dat lukken in deze korte tijd?”. Thom hoefde er niet lang over na te denken. Naar zijn mening zijn laatste wensen er om vervulling te gaan.

Een bekende van Rinie bood zijn Dodge te leen aan als vervanger voor de reeds verkochte Dodge van Rinie. Afgelopen zaterdag hebben ze bij het bedrijf waar Thom werkt de auto onder handen genomen. Samen met Steffan, collega’s en vrienden hebben ze alle middelen en support gekregen om de laatste wens van Rinie te verwezenlijken. Het was een bijzondere ervaring om te zien hoe uit de meest onverwachte hoeken hulp werd aangeboden om dit te realiseren.

Vanuit het Motorhotel was er al een framewerk om gestrande motoren te kunnen vervoeren. Dit onderstel is gebruikt en op de Dodge gezet. Vanuit het carrosseriebedrijf was er nog een vloer aanwezig die erop gemonteerd kon worden. De laadbak is daaropvolgend keurig afgewerkt zodat de bloemstukken geplaatst konden worden. De Dodge werd ook voorzien van vlaggenstokken op de voorschermen. Het is toegestaan om van alles rouwvervoer te maken: een motor, bakfiets, aanhanger of dus een gigantische Dodge RAM.