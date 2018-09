Volkswagen presenteert 5 wereldprimeurs

Waaronder de her-interpretatie van een waar icoon.

Zoals eerder gemeld is er op dit moment een IAA in Frankfurt. Dikke Brabussen en Porsches ontbreken echter, deze IAA is juist gericht op bedrijfswagens. Volkswagen is toevallig fabrikant van zowel personenauto’s als bedrijfsauto’s en heeft een lading nieuws meegenomen voor deze beurs. Sterker nog, het merk spreekt zelf van 5 heuse wereldprimeurs! We stellen ze aan je voor.

I.D. Buzz Cargo

Verreweg de leukste is de I.D. Buzz Cargo. Zoals bekend is de ‘I.D.’-lijn van Volkswagen hun nieuwe paradepaardje als het gaat om elektrische voertuigen. We mochten al kennis maken met de I.D. Buzz. Dit was een overduidelijk herinterpretatie van de eerste Transporter. De I.D. Buzz Cargo is de bestelbus versie van deze auto. De auto kent een autonome rijmodus (I.D. Pilot genaamd) en een gedigitaliseerd vrachtsysteem, wat dat laatste ook moge wezen. De actieradius is afhankelijk van de gekozen batterij. Volgens Volkswagen ligt het zo tussen de 330 en 550 km. Let wel, dat zijn WLTP-cijfers. Dat lijkt logisch, maar sommige merken hanteren nog doodleuk de NEDC bij concepts. Daar komen we zo nog op terug.

Crafter HyMotion

De tweede primeur is de Crafter HyMotion. Zagen we gisteren de eerste plugin-hybride bestelwagen in de vorm van de Transit Custom PHEV, de Crafter HyMotion gaat nog een stapje verder. De auto wordt aangedreven door een elektrische motor en wordt gevoed door een waterstof-brandstofcel. Omdat de Crafter zo groot is, past het meeste gewoon onder de laadvloer. De tanks hebben een capaciteit van 7,5 kilogram waterstof. De Crafter HyMotion heeft daardoor een actieradius van meer dan 500 km. Groot pluspunt van de Crafter HyMotion ten opzichte van volledig elektrische voertuigen: opladen is in een paar minuutjes gedaan. Op dit moment zijn er nog niet voldoende tankmogelijkheden, maar als dat wel het geval is, kan de Crafter HyMotion zo in productie gaan, aldus Volkswagen.

ABT e-Transporter

Er wordt ook aandacht besteed aan de huidige Transporter. In dit geval in de vorm van de ABT e-Transporter. We kennen ABT natuurlijk van ABT Sportsline, de tuner van producten van de Volkswagen Group. ABT heeft ook een andere tak, ABT e-Line, dat zich bezighoudt met elektrische aandrijving. De basisversie van de ABT e-Transporter heeft een 37,3 kWh batterij, waarmee 208 km mogelijk is. Let wel, volgens NEDC! De actieradius van 208 km is al niets om trots op te zijn, maar dat het ook nog NEDC is moet pijn doen. Gelukkig volgt er een uitvoering met 74,6 kWh batterij, waarmee 400 km mogelijk is. Dat lijkt er al meer op, alhoewel het nog altijd NEDC-cijfers zijn.

ABT e-Caddy

Ondank dat de ‘e-‘ toevoeging vervangen gaat worden door de ‘I.D.’-modellen, is er een tweede wereldprimeur die de oude benaming gebruikt. Ook deze Caddy is ontwikkeld in samenwerking met ABT e-Line. De elektromotor levert in dit geval 112 pk. Ook hier zien we een 37,3 kWh accu. De actieradius is 220 km, wederom volgens NEDC meetmethode. Nu willen we Volkswagen niet zwart maken, dat hebben ze middels dieselgate zelf al gedaan. Maar met dit soort cijfers aankomen in 2018 is gewoon achter de feiten aanlopen. De NEDC ís al 19 dagen achterhaald. Het begin is er, maar dit is gewoonweg niet voldoende om mensen te doen overstappen.

Cargo e-Bike

Jazeker, op Autoblog komen ook ‘Pedelecs’ aan bood. Nee, dat zijn net mensen zoals Jesus Quintana uit The Big Lebowski, maar een pedelec is een ‘Pedal Electric Cycle’. Het is in principe gewoon een e-Bike, zoals er meerdere zijn, maar dan met een laadplatform tussen de twee voorwielen. Daarmee is de e-Bike een zogenaamde ‘Last Mile Deliverer’. Volgens Volkswagen is het de kleinste Volkswagen bedrijfswagen ooit en is het onmogelijk om om te vallen. Dat laatste wil ik met mijn wonderlijke motoriek weleens uitproberen. De e-Bike kan een topsnelheid halen van 25 km/u. Moet je wel meetrappen.