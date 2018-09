Tot hoever kun je een merk decimeren?

Ik zag twee beren, decimeren. Oh, het was een wonder. J. Derksen, 2017.

We leven in roerige tijden. In relatief korte tijd hebben afscheid we moeten nemen van een groot aantal illustere automerken. Denk aan Mercury, Pontiac, Hummer, Saab en Scion. Eigenlijk moeten we Lancia ook noemen, waarvan het bestaan bijna letterlijk aan een zijden draadje hangt. Daarentegen zijn er ook een aantal merken die er juist bijgekomen zijn en het best goed doen. Denk aan Tesla, Dacia, Datsun, Abarth en Alpine. Uiteraard zitten daar een paar wederopstandingen tussen, maar toch. Een merk waar het op dit moment wat minder goed mee gaat is Chrysler, nota bene de ‘C’ in FCA. De eens zo trotse en mega-grote fabrikant van premium luxe-automobielen is afgegleden tot een merk dat een rol in de marge lijkt te spelen en het lijkt erop te duiden dat het alsmaar erger wordt.

Op dit moment maakt Chrysler twee verschillende modellen, de 300 en de Pacifica. De 300 gaat alweer een jaartje of 15 mee en stamt nog uit de tijd dat de Amerikanen samenwerkten met Mercedes-Benz (het concern heette toen DaimlerChrysler). De auto is gebaseerd op de W210-generatie van de E-Klasse. Een vrij verouderde auto dus, ondanks het indrukwekkende exterieurdesign van de auto. Volgens Automotive News Canada wordt de 300 (afbeelding boven) met pensioen gestuurd in 2020. Geheel in de traditie met andere modellen van FCA staat er géén opvolger klaar om het stokje over te nemen. Er worden wel nieuwe modellen aangekondigd, maar het duurt even voordat ze in de showrooms staan. Als dat al gebeurt.

Dus dan blijft er slechts één model over, de Pacifica. Er komt wel een model bij volgens ingewijden. Dat zou de Chrysler Portal (afbeelding boven) moeten zijn. Een familievriendelijke minivan, net als de Pacifica (afbeelding onder). Logisch. Het grote verschil zit ‘m in de aandrijving, de Portal is elektrisch. De auto had overigens dit jaar al in productie moeten gaan, maar daar is het gek genoeg nog niet van gekomen. De kans is dus groot dat er binnenkort dus één model in de Chrysler showrooms staat. Wel zo overzichtelijk. FCA heeft er overigens een handje van om modellen niet te voorzien van een opvolger. Het meest opvallende is nog wel het uitblijven van een opvolger van de Fiat Punto.