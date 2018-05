Nederlands bedrijf bouwt Tesla rouwauto

Het ding is behoorlijk luxe, al krijgen niet alle inzittenden dat mee.

De ene begrafenis is de andere niet. Net als een trouwfeest, heeft een begrafenis een geheel eigen thema. Voor zover dat nog mogelijk is kan de persoon voor zijn of haar overlijden aangeven hoe de begrafenis moet verlopen. Wie wil voorkomen dat de achterlopende stoot in een walm van NOx, fijnstof en CO2 wandelt kan bijvoorbeeld kiezen voor een elektrische lijkwagen.

Een Tesla Model S als uitvaartvoertuig is niet nieuw, we waren zelfs het eerste land ter wereld. In 2017 werd er ook eentje op Nederlands kenteken gespot. Nu is er echter ook een Model S lijkwagen door Huiskamp Carrosseriefabriek gemaakt. Het is echter niet bekend of de auto in opdracht van een Nederlandse klant is gebouwd.

Een rouwauto zal nooit een knappe verschijning zijn, maar het bedrijf uit Winterswijk heeft in het interieur mooie dingen gedaan. Het hout- en lederwerk ziet er fraai uit en er is zelfs een sterrenhemel alsof het een Rolls-Royce betreft. De overledene kan zo geruisloos naar zijn (m/v) laatste bestemming worden gereden. Of vliegensvlug, met de Ludicrous modus ingeschakeld.

Met dank aan @smoked voor de tip!