De bizarre supercargekte op Goodwood 2017 [gallery]

Een indrukwekkende line-up is hier een understatement.

Goodwood is hét autofeestje in de wereld. Het is namelijk voor ieder wat wils. Je hebt onder andere Dakar-trucks, driftauto’s, klassiekers, youngtimers, supercars en hypercars. Deze enorme variatie maakt Goodwood Festival of Speed ieder jaar weer een spektakel voor jong en oud. Autofabrikanten pakken doorgaans flink uit en trekken alles uit de kast om goed voor de dag te komen. Wat te denken van Bugatti? Of Porsche. De Duitsers kozen Goodwood uit voor het Europese debuut van de nieuwe 911 GT2 RS. En laten we McLaren niet vergeten met de 570S Spider.

Bovenstaande (of onderstaande via de app) gallery geeft een goed beeld welke auto’s er allemaal aanwezig waren. Een blauwe Ferrari FXX K bijvoorbeeld, of de Aston Martin Vulcan in de nieuwe AMR Pro-uitvoering. Andere aandachttrekkers waren de McLaren P1 GTR, Pagani Huayra BC, de Rimac Concept_S en ga zo maar door. Pak een biertje en scroll rustig door de gallery. Wellicht volgend jaar toch een bezoekje wagen?