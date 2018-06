AB-lezer maakt de Bugatti Chiron van LEGO

Hij doet het gewoon!

Nadat we eerder deze maand vertelden over de gloednieuwe Bugatti Chiron van LEGO Technic, schijnen we een aantal van jullie voldoende gemotiveerd te hebben om er direct een te bestellen. Één van de lezers, @mbeye, hield ons enthousiast op de hoogte van het proces.

Het bouwpakket werd begin vorige week (klik) op de deurmat gedeponeerd, en na zestien uur knutselen heeft hij het voor elkaar gekregen het schaalmodel tot één geheel te maken. Vreemd is de duur van het project niet, daar het LEGO Technic-bouwpakket bestaat uit liefst 3.599 stukjes. Hiervan beweegt overigens een aanzienlijk deel. Afgezien van de actieve achtervleugel zijn de W16 motor en zelfs de paddle shifters te bewegen.

Krijg je wel een beetje waar voor je geld? Lastig te zeggen. Hoewel je er zeker de nodige uren in moet steken voordat het apparaat klaar voor actie is, blijft het een bijzonder prijzig schaalmodel waarmee je verder weinig kunt doen. Aan de andere kant, voor 399 euro heb je bijna een volledige dag aan bouwplezier achter de rug en houd je er een fraai uitziende hypercar aan over, waarmee je de huiskamer weer een klein beetje kleurrijker kunt maken.

Mocht jij zo’n zelfde bouwpakket nu ook hebben aangeschaft? Schiet er dan een aantal foto’s van en mik ze op Autojunk! Bekijk HIER het volledige bouwproces.