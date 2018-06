Le Mans 2018: Toyota en Alonso grijpen de overwinning! [updated]

Wie had dat nu verwacht?

De 24 uur van Le Mans wordt dit jaar voor de 86ste keer verreden en het wordt misschien wel een van de saaiste edities in de geschiedenis van de wedstrijd, als we kijken naar de algemene overwinning. De reden? In de hoogste klasse (LMP1) doet eigenlijk alleen Toyota mee om de knikkers. De duurstrijd om het eremetaal wordt uitgevochten tussen de #7 en #8 Toyota, met daarachter een rits ‘normale’ LMP1- en LMP2-auto’s die er met de restjes vandoor mogen gaan.

Het enige dat hen kan beletten van een overwinning, zijn zijzelf. De ongelukkige geschiedenis tussen Toyota en Le Mans is tot in het kleinste detail gedocumenteerd, maar nu zowel Porsche als Audi besloten hebben zich niet meer in de hybride LMP1 strijd te willen mengen, kan het haast niet anders dat de overwinning naar de Japanners gaat. De Toyota’s zijn immers duidelijk sneller dan de rest en hoeven dus niet constant het uiterste van het materiaal te vragen om de meest begeerde beker te claimen. Echter werden we er twee jaar terug nog aan herinnerd dat de Japanners pas mogen juichen wanneer de auto het zwart-wit geblokt heeft gezien. Daarbij heeft het team Fernando Alonso in een van de auto’s, en de Spanjaard heeft de neiging op één of andere manier altijd wel het ongeluk te vinden.

Gelukkig hebben we daarachter nog altijd de GTE-klasses, die werkelijk zelden teleurstellen. Hoewel er nog enige twijfel bestond of een late verandering aan het Balance of Performance-systeem roet in het eten zou gaan gooien, hebben verschillende berekeningen van tevoren aangetoond dat het een miniem verschil zou moeten zijn. Voor vuurwerk richten we ons dus op de goede oude racemonsters, in plaats van de prototypes.

Start

Klokslag drie uur laat tenniskampioen Rafael Nadal de vlag vallen en vrijwel direct sprinten de Toyota’s er vandoor. Die zag niemand aankomen! We negeren de eentonigheid in de hoogste regionen van de LMP1-klasse, want enkele bochten na de start van de race vliegen de eerste stukken al in het rond. Of nou ja, een stuk, kunnen we beter zeggen, want de volledige voorkant van de Rebellion van Andre Lotterer is nergens te bekennen. Een vroege pitstop zet het team direct op het verkeerde been.

Verder achterin het veld begint de strijd in de GTE Pro-klasse aardig op stoom te komen. Sterker nog, van meet af aan zitten ze nek aan nek. Het zijn vooral de Porsches en Fords die aan elkaar gewaagd zijn. De Duitsers, in de retro liveries, gaan vooralsnog aan de leiding, maar de druk zit er goed op. Het zal de rest van de wedstrijd een nauwe strijd blijven.

Dit alles deert de Toyota’s uiteraard niets: #7 en #8 gaan over en weer en rijden rustig op een fijne 1-2 af. De twee Toyota’s blijven heen en weer yo-yo’en, totdat de nacht valt en de gaten groter beginnen te worden.

Nacht

Bij het vallen van de nacht is het nog altijd bijzonder spannend in de GTE Pro-klasse. Porsche leidt met verschillende auto’s, maar het begint erom te spannen. De ene na de andere 911 RSR begint met problemen te kampen, maar de klassieke modellen blijven aan de leiding. In de amateursklasse leiden de Duitsers niet, al scheelt het niet veel. Hier rijdt momenteel Ferrari aan de leiding. Jeroen Bleekemolen, in zijn Ferrari, ligt op dat moment op een derde positie in de klasse. Er moet snaarstrak gereden worden, want in beide GTE-klasses rijden de leiders in dezelfde ronde en kan ieder foutje het verliezen van verschillende posities betekenen.

Er zijn ondertussen talloze auto’s uitgevallen door technische problemen of ongelukken, maar Toyota blijft gestaag doorknallen. De ‘problemen’ voor Toyota beginnen pas rond middernacht, wanneer Sebastien Buemi zijn auto te snel door een slow zone werkt en een minuut stil mag gaan staan in de pitstraat. Dit betekent dat Fernando Alonso, die daarna aan zijn eerste nachtstint mag beginnen, flink wat tijd goed heeft te maken. De Spanjaard voelt zich echter als een vis in het water en harkt de seconden binnen alsof het bergen bladeren in de herfst zijn.

Finish

Daarna draait het lot zich in het voordeel van de #8 Toyota, van Nakajima, Buemi en Alonso. Nadat de Japanner zijn Toyota met nog een derde van de race te gaan voorbij de #7 helpt, bouwen ze de voorsprong alleen maar verder uit. Sterker nog, de #7 spint niet veel later, alvorens de wagen met allerlei ongein te maken krijgt. Eerst vallen ze bijna stil omdat ze zijn vergeten te tanken, later krijgen ze tot tweemaal toe een straf aan de broek omdat ze juist teveel hebben getankt. Dit geeft de #8, wederom met Nakajima achter het stuur, de mogelijkheid zijn voorsprong verder uit te bouwen en op een overwinning af te rijden. Wanneer het zwart-wit-geblokt wordt gezwaaid komen beide Toyota’s heelhuids over de streep. De #7 Toyota moet uiteindelijk twee ronden op de #8 toegeven, maar dat doet er verder niet toe. Ze hebben het eindelijk gedaan. Na talloze mislukte pogingen krijgt polesitter Kazuki Nakajima de eer om zijn trauma van 2016 te verhelpen, door het ding over de streep te rijden. Alonso heeft tweederde van de Triple Crown binnen, net als Juan Pablo Montoya.

De strijd in de LMP1-klasse mag, dankzij de vele technische problemen van de ‘concurrentie’ van Toyota, misschien niet bijzonder spannend zijn geweest, het team van Rebellion heeft het gruwelijk goed gedaan. Hoewel ze meer dan 13 ronden hebben moeten toegeven op de Toyota’s, zijn de twee R13’s de enige andere LMP1-auto’s die niet verschalkt werden door de LMP2-auto’s.

Nu we het toch over die LMP2-auto’s hebben, kunnen we direct een pluim geven aan het team van G-Drive. Hoewel ze als derde startten en zelfs enkele plekken verloren in het eerste uur, maakten ze snel voldoende tijd goed om als leiders uit de bus te komen. Dit gaven ze vervolgens niet meer uit handen. De favoriete voor de klasse-overwinning maken de verwachtingen zodoende meer dan waar.

In de sloturen werd de strijd in de GTE Pro-klasse zo spannend dat je er bijna je nagels van op zou vreten. Hoewel de #92 ‘Pink Pig’ Porsche een ongelukkig getimede safety car in zijn voordeel kon draaien en op een ruime overwinning af kon rijden, was het ware gevecht achter de varkentje te vinden. De andere retro Porsche, met de Rothmans livery, was in een gevecht verwikkeld met de Ford GT. Rondenlang wisselde de twee van positie. Uiteindelijk was het toch de Porsche die als beste uit de bus wist te komen, en een 1-2 voor Porsche kon verzekeren. Een waardig cadeau voor de autofabrikant die 70 jaren van het bouwen van sportwagens viert.

Nederlands succes was er tot op zekere hoogte, al moeten we een aardig duik in de resultaten nemen om het te vinden. Pas in de GTE Am-klasse vinden we ene Jeroen Bleekemolen. De Nederlander kwam met zijn teamgenoten op het podium terecht. Iets minder goed, maar toch minstens zo indrukwekkend, deed Racing Team Nederland het. De volledig Hollandse equipe kwam op P9 terecht, net achter Ho-Pin Tung. Nicky Catsburg, in zijn BMW M8 GTE, eindigde de wedstrijd op grote afstand van de leider van de GTE Pro-klasse. Renger van der Zande en Ate Dirk de Jong haalden de finish niet.

UPDATE: we hebben de uitslag!

1. LMP1 #8 Toyota Buemi, Nakajima, Alonso 388

2. LMP1 #7 Toyota Conway, Kobayashi, Lopez 386

3. LMP1 #3 Rebellion Laurent, Beche, Menezes 376

4. LMP1 #1 Rebellion Lotterer, Jani, Senna 375

5. LMP2 #26 Oreca Rusinov, Pizzitola, Vergne 369

6. LMP2 #36 Alpine Lapierre, Negrao, Thiriet 367

7. LMP2 #39 Oreca Capillaire, Hirschi, Gommendy 366

8. LMP2 #28 Oreca Perrodo, Vaxiviere, Duval 366

9. LMP2 #32 Ligier De Sadeleer, Owen, Montoya 365

10. LMP2 #37 Oreca Jaafar, Jeffri, Tan 361

11. LMP2 #31 Oreca Gonzalez, Maldonado, Berthon 360

12. LMP2 #38 Oreca Tung, Richelmi, Aubry 356

13. LMP2 #29 Dallara Van Eerd, Van Der Garde, Lammers 356

14. LMP2 #33 Ligier Cheng, Boulle, Nicolet 355

15. LMP2 #23 Ligier Buret, Canal, Stevens 352

16. LMP2 #35 Dallara Shaitar, Newey, Nato 345

17. GTE Pro #92 Porsche Christensen, Estre, Vanthoor 344

18. GTE Pro #91 Porsche Lietz, Bruni, Makowiecki 343

19. GTE Pro #68 Ford Hand, Muller, Bourdais 343

20. GTE Pro #67 Ford Priaulx, Tincknell, Kanaan 343

21. GTE Pro #63 Chevrolet Magnussen, Garcia, Rockenfeller 342

22. LMP2 #47 Dallara Lacorte, Sernagiotto, Nasr 342

23. GTE Pro #52 Ferrari Vilander, Giovinazzi, Derani 341

24. GTE Pro #66 Ford Mucke, Pla, Johnson 340

25. GTE Pro #51 Ferrari Pier Guidi, Calado, Serra 339

26. GTE Pro #95 Aston Sorensen, Thiim, Turner 339

27. GTE Pro #71 Ferrari Rigon, Bird, Molina 338

28. GTE Am #77 Porsche Campbell, Ried, Andlauer 335

29. GTE Am #54 Ferrari Flohr, Castellacci, Fisichella 335

30. GTE Pro #93 Porsche Pilet, Tandy, Bamber 334

31. GTE Am #85 Ferrari Keating, Bleekemolen, Stolz 334

32. GTE Am #99 Porsche Long, Pappas, Pumpelly 334

33. GTE Am #84 Ferrari Griffin, Macneil, Segal 332

34. GTE Am #80 Porsche Babini, Nielsen, Maris 332

35. LMP2 #50 Ligier Creed, Ricci, Dagoneau 332

36. GTE Pro #81 BMW Tomczyk, Catsburg, Eng 332

37. GTE Am #56 Porsche Bergmeister, Lindsey, Perfetti 332

38. GTE Am #61 Ferrari Mok, Griffin, Sawa 332

39. GTE Pro #97 Aston Lynn, Martin, Adam 327

40. GTE Am #70 Ferrari Ishikawa, Beretta, Cheever 324

41. GTE Pro #69 Ford Briscoe, Westbrook, Dixon 311

42. LMP1 #5 Ginetta Robertson, Simpson, Roussel 289

43. GTE Am #86 Porsche Wainwright, Barker, Davison 283

44. LMP2 #44 Ligier Bertolini, Jonsson, Krohn 334

UITGEVALLEN

45. LMP1 #11 BR Petrov, Aleshin, Button 315

46. LMP2 #48 Oreca Lafargue, Chatin, Rojas 312

47. GTE Am #90 Aston Yoluc, Hankey, Eastwood 304

48. LMP2 #22 Ligier Hanson, Albuquerque, Di Resta 288

49. GTE Pro #64 Chevrolet Gavin, Milner, Fassler 259

50. LMP1 #10 BR Hedman, Hanley, Van Der Zande 244

51. LMP2 #25 Ligier Patterson, De Jong, Kim 237

52. GTE Am #88 Porsche Cairoli, Al Qubaisi, Roda 225

53. GTE Pro #82 BMW Farfus, Felix Da Costa, Sims 223

54. LMP2 #40 Oreca Allen, Gutierrez, Guibbert 197

55. LMP2 #34 Ligier Taylor, Ledogar, Heinemeier-Hansson 195

56. LMP1 #6 Ginetta Rowland, Brundle, Turvey 137

57. LMP1 #17 BR Sarrazin, Orudzhev, Isaakyan 123

58. GTE Pro #94 Porsche Dumas, Bernhard, Muller 92

59. GTE Am #98 Aston Dalla Lana, Lamy, Lauda 92

60. LMP1 #4 Enso Webb, Kraihamer, Dillmann 65