AB-lezer spot derde generatie Q5 én gave Ferrari

Het is 2022 en de hoogste tijd voor een derde generatie Audi Q5.

Het mooie van Autobloglezers is dat ze met zo veel zijn. Daarbij kom je ze overal tegen. Op dit moment is het vakantie en uiteraard zijn er veel AB’ers met de auto op pad.

Zo ook Stephan! Hij is op dit moment in Oostenrijk en heeft gekozen voor de leukere bergwegen. In dit geval reed hij op de Hochalpenstrasse. Dat is niet alleen een aanrader voor een leuke tocht qua bochtjes, maar ook om andere auto’s te spotten.

derde generatie Q5 in het wild

Stephan heeft het voor elkaar gekregen om twee bijzondere auto’s op de gevoelige plaat vast te leggen. in eerste instantie is daar een Ferrari 365GT. Oef, wat zijn dat enorm fraaie en sierlijke auto’s. Een Ferrari met V12 in de neus heeft gewoon iets aristocratisch.

Van grotere nieuwswaarde is echter de gecamoufleerde auto die in hetzelfde shot staat! Stephan gokt erop dat het gaat om de nieuwe Audi Q5 en wij geloven ook dat het de nieuwe Q5 is. Dan is het de vraag: gaat het om een elektrische auto of niet? Er zit namelijk gewoon een grille onderin, maar de voorzijde lijkt verder afgeplakt.

Echter, die kan ook gebruikt worden voor het koelen van de remmen en andere delen. Zo heet als met een verbrandingsmotor wordt het niet, maar ook een EV genereert wel iets aan warmte. Maar dat is bij derde generatie Q5 niet aan de orde, want het wordt namelijk geen elektrische auto.

PHEV, benzine én diesel

De derde generatie Q5 komt er overigens met diverse aandrijflijnen. Dat meldt Motor1. In progressieve landen als Noorwegen en Nederland kun je dan elektrisch pendelen. En als je op vakantie wil gaan, kun je alsnog een Audi Q5 kopen met plug-in hybride-aandrijving, benzinemotor en voor sommige markten zelfs nog een diesel! Niet in Nederland, want Audi verkoopt hier gen diesels meer.

Waarom dan geen elektrische variant? Simpel, er komt een Audi Q6 e-tron die dat stuk van de markt gaat bedienen. Audi ontwikkelt de Q6 e-tron samen met Porsche, dat werkt aan de nieuwe Macan. Beide auto’s staan op het PPE-platform.

Om het nog ingewikkelder te maken, er is al een Audi Q5 e-tron die geheel elektrisch is. Dit is in principe een lange Q4 e-tron en is alleen verkrijgbaar in China. De derde generatie Q5 staat gepland voor 2023.

Met dank aan Stephan voor de afbeeldingen!