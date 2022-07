Natuurlijk: Alfa Romeo gaat dikke sportwagen bouwen

Gek genoeg kijken we er niet eens meer van op dat Alfa Romeo een dikke sportwagen gaat produceren. Dat is nu eenmaal wat ze doen.

Bij Alfa Romeo zitten de echte premium petrolheads. Een dikke Duitser koop je ook vanwege conformiteits-plicht. Ondanks dat er niet veel origineel BMW DNA in een 218 Gran Coupé of iX1, ziet iedereen dikke BMW. Dat geldt eigenlijk voor alle andere Duitse premium merken. Maar een Alfa Romeo koop je alleen voor jezelf. Rijden met auto’s en kijken naar auto’s: dat is het enige dat er toe doet.

Dat komt omdat Alfa Romeo vreemde beslissingen maakt als bedrijf. Elke keer als ze in zwaar weer zitten en het er slecht uitziet voor ze, gaan ze een supercar of sportauto bouwen. Dat doen ze echt altijd. De Montreal, SZ, 8C Competizione en 4C zijn geweldige auto’s, maar laten we niet doen alsof er destijds andere prioriteiten waren.

Alfa Romeo sportwagen

Op dit moment zit Alfa met een Giulia en Stelvio die niet echt aanslaan en een omgekatte Jeep Compass. Daar kun je niet van leven in de toekomst. Dus wat gaat Alfa doen? Precies, ze komen met een supercar, aldus Car Magazine.

De eerste concept zal men in 2023 tonen. Dan is het ongeveer twee jaar wachten tot het productiemodel. De auto zal een eigen carbon chassis krijgen en gebruik maken van de 2.9 V6 uit de Giulia GTA. Het zal daarmee een van de laatste nieuwe benzine-Alfa Romeo’s zijn. Zeker omdat het in 2028 een geheel elektrisch automerk moet worden.

MC20? Iemand?

Nu willen we niet negatief doen. Een Alfa Romeo sportwagen met dikke V6 klinkt (waarschijnlijk letterlijk) als muziek in de oren. Maar we hebben toch twee dingen die we kunnen aanmerken. Ten eerste: waarom? Op dit moment zijn er zat segmenten waar Alfa Romeo aan de weg MOET timmeren. Het huidige modelgamma van Alfa Romeo is alsnog heel erg dun en veel te weinig om te overleven.

Ten tweede: heeft Stellantis niet een auto die voldoet aan de omschrijving Italiaans, sportwagen, V6 en carbon chassis? Of zijn ze de Maserati MC20 vergeten? Of is het idee om over een paar jaar een Alfa Romeo-badge te plakken op de sportwagen van Maserati?

