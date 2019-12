Abarth 500 van Autoblog-lezeres gestolen in Amsterdam

De hete 500 blijkt populair onder het boevengilde..

Helaas berichten we voor de tweede keer dit jaar dat er een Abarth 500 is gestolen uit handen van een Autoblog-lezer. Dit keer gaat het om de auto van lezeres Sandra. De rappe Italiaan lijkt de Audi RS6 onder de hot hatches te zijn: het is de vierde keer in 1.5 jaar tijd dat we hier op Autoblog met een Abarth 500-diefstal te maken hebben.

In het geval van Sandra gaat het om een rode Abarth 500 met zwarte velgen. Bij de auto hoort het kenteken TS-944-P. Het voertuig werd gister op klaarlichte dag gestolen van de parkeerplaats bij de Kwantum aan de Sijsjesbergweg in Amsterdam.

Een opmerkelijke diefstal: de zoon van Sandra parkeerde de auto gisteren, 18 december 2019, om 17:01 op de parking om te gaan werken. Op videobeelden is te zien dat een persoon om 17:07 toegang krijgt tot de Abarth, terwijl de auto toch echt op slot was. Om 17:12 gaan de lichten van de auto aan en gaat de dief er met de 500 vandoor.

Naast de opvallende rode kleur in combinatie met de zwarte velgen zijn er een aantal andere kenmerken waaraan je de Abarth kunt herkennen. De hatchback heeft een zwarte striping op de zijkant, rode remklauwen en licht geblindeerde ramen achter. In het interieur zijn de kuipstoelen van alcantara en met leer bekleed. Een andere extra waar je auto niet meteen aan zal herkennen, maar wel noemenswaardig is heeft met betrekking tot het geluidssysteem. Er zit een aftermarket audiosysteem in van Pioneer.