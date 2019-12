Ferrari Roma: alle details en meer beelden

De Roma was er ineens, maar het werd tijd om alle feiten eens op een rijtje te zetten.

Iets meer dan een maand geleden verraste Ferrari ons met de Roma. Waar aanvankelijk nog gedacht werd dat het gewoon om een dichte Portofino zou gaan, bleek de auto er toch behoorlijk anders uit te zien. Het design week niet alleen af van de Portofino, maar ook van alle andere recente Ferrari’s. De Roma doet zelfs bijna Brits aan, maar dat is zeker geen belediging. Nu de introductie in de Italiaanse hoofdstad al weer meer dan een maand achter ons ligt, besloot Ferrari dat het tijd was om meer info en beelden te delen.

We wisten al over welke aandrijflijn de Roma beschikte, maar we zullen zo vriendelijk zijn dit nog even te herhalen. Ferrari’s nieuwste model beschikt over dezelfde 3.9 liter biturbo V8 als de Portofino. Waar deze motor in de Portofino goed is voor 600 pk, heeft Ferrari er bij de Roma nog 20 pk bijgedaan. Nog niet zo heel lang geleden was dit krankzinnig veel, maar tegenwoordig zijn zulke cijfers dus goed voor instapmodellen.

Met het vermogen van 620 pk en een gewicht van 1.472 kg accelereert de kersverse Ferrari in 3,4 seconden naar de honderd. Als je het gas ingetrapt blijft houden zit je vervolgens bij 9,3 seconden aan de 200. Pas bij 320 km/u is het uit met de pret.

Waar de Portofino beschikt over een 7-trapsautomaat met dubbele koppeling, hebben de Italianen daar bij de Roma een 8-trapsautomaat van gemaakt. Deze is compacter en 6 kg lichter. Hoewel de auto nog steeds gezien kan worden als een dichte Portofino heeft Ferrari dus wel het nodige veranderd. In totaal zijn 70% van de componenten compleet nieuw.

Ondanks het feit dat de motor hetzelfde is, heeft de Roma dankzij diverse aanpassingen aan de uitlaat ook een unieke sound gekregen. Om de aerodynamica te bevorderen beschikt de Ferrari over een geïntegreerde spoiler, die omhoog komt bij hoge snelheden. Dankzij de diverse aanpassingen heeft de Roma 25 kg meer downforce dan een Portofino.

Ook van binnen heeft Ferrari voor een nieuwe lay-out gekozen. Het ‘Dual Cockpit’-concept was al terug te zien in bijvoorbeeld de GTC4Lusso, maar in de Roma is dit nog verder doorgetrokken. Zowel de bestuurder als de passagier zijn omgeven door een soort boog. De Roma is voorzien van een compleet nieuw instrumentarium. Dit bestaat uit een gebogen 16 inch scherm. Het stuur is weer volgehangen met allerlei knopjes, volgens de ‘eyes on the road, hands on the wheel’-filosofie. Die filosofie kenden we al, maar Ferrari heeft voor de Roma het stuurwiel opnieuw uitgevonden.

Tot slot is het natuurlijk interessant om de nieuwste Ferrari telg te vergelijken met de concurrentie. Het is echter wel lastig de bepalen wie dat überhaupt zijn. Aangezien de Roma een 2+2 gran turismo is kunnen we wel de vergelijking trekken met de DB11. Deze levert in V8-vorm 510 pk en is dus aanzienlijk minder krachtig. De Vantage kan eveneens tot de concurrenten gerekend worden, maar die heeft maar 503 pk. De AMG GT is ook vergelijkbaar. De AMG GT C beschikt over 558 pk. Er zijn momenteel echter weinig sportieve gran turismo’s die in de buurt komen van 620 pk.