Nederlandse prijs vernieuwde Audi A5 bekendgemaakt

Wat mag je lappen voor zo'n A5 Sportback, Coupé of Cabriolet?

In september van dit jaar kondigde Audi aan de A5 van een facelift te voorzien. In Frankfurt was het opgefriste model voor het eerst publiekelijk te zien. Nu maakt de Duitse autofabrikant bekend wat het mag gaan kosten.

We beginnen met de leverbare motorvarianten. De vernieuwde A5 komt met vijf beschikbare motoren en in alle gevallen zijn ze gekoppeld aan een 7-traps S-tronic automaat. De Coupé en Cabriolet zijn er als 40 TFSI met 190 pk en als 45 TFSI quattro met 245 pk. De Sportback krijgt eveneens deze motoren. Diezelfde Sportback is er ook te krijgen als 40 g-tron (170 pk), als 35 TDI (163 pk) en als 40 TDI (190 pk).

Vanaf 49.640 euro staat er een A5 op de oprit. Het gaat hier om de A5 Sportback 40 TFSI. Tijdelijk komt Audi met een Launch edition (Business en Sport) van de A5, voor als je te lui bent om zelf door die configurator te gaan. Begrijpen we, is ook heel vermoeiend allemaal.

Zo’n Launch Edition Sport komt met onder andere matrix LED koplampen, 18-inch velgen, Virtual Cockpit, MMI navigatie plus met 10,1 inch touchscreen en dynamische richtingaanwijzers achter. De meerprijs van deze versie is 3.900 euro in het geval van de A5 Sportback 40 TFSI

De vernieuwde Audi A5 Coupé is er vanaf 50.040 euro. De Cabriolet is een pak duurder en kost minimaal 59.140 euro.