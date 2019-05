Vind deze gestolen Abarth 500 terug

Het is helaas weer zover.

Werken voor Autoblog is altijd een genoegen. Althans, als er niet mailtjes over gestolen auto’s ons op onze digitale deurmat ploffen. Als er een auto gestolen wordt van een Autoblog-lezer, is dat altijd wrang. Het feit dat er mensen zijn die het lef hebben om een auto te stelen, is gewoon bijzonder naar.

Vandaag is het helaas weer zover. Het gaat om de auto van Autobloglezer Roy. Hij heeft een Abarth 500 die op klaarlichte dag gestolen is. De Abarth 500 stond op het NS station van Westervoort (Gelderland). De auto is ontvreemd ergens tussen 09:00 en 15:00.

Het gaat om een witte Abarth 500 met het kenteken PZ-510-J. Enkele kenmerken zijn de titaniumkleurige velgen en de rode spiegelkappen. De auto komt uit 2010.

Mocht iemand iets gezien of gehoord hebben betreffende deze Abarth 500, dan horen wij het heel erg graag. Tips kunnen gestuurd worden naar tips@autoblog.nl Wij zullen dan zorgen dat de tips bij Roy terechtkomen. Alvast bedankt!