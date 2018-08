Volkswagen up! GTI met 145 pk is een briljant idee

Pit en powah!

De Volkswagen up! GTI is een geinig karretje, maar geen vreselijk snel monster. De compacte hatchback kan in principe wel een oppepper gebruiken en dat heeft B&B Automobiltechnik dan ook gedaan. Het resultaat is veel lol in een klein formaat.

Een standaard up! GTI levert 115 pk en 200 Nm koppel uit een 1.0 driecilinder. De VW accelereert in 8,8 seconden naar de honderd, wat voor een auto met een GTI-label natuurlijk niet heel rap is. B&B Automobiltechnik heeft een nieuw stage 2 programma voor de auto ontwikkeld en tilt het vermogen naar een gezonde 145 pk en 260 Nm koppel.

Dit resultaat wist de tuner te krijgen door de turbodruk met 0.2 bar te verhogen, een nieuwe luchtinlaat te installeren en een remapje aan de ECU. Met een nieuwe topsnelheid van 210 km/u en een sprint naar de honderd in 7,9 seconden is de Duitser een stukje sneller geworden, al zijn het geen baanbrekende waarden. De auto is verder verlaagd en er is aanpasbare vering geïnstalleerd, wat het rijgedrag ten goede moet komen.

B&B Automobiltechnik hanteert geen schrikbarende prijzen voor de tuning. Stage 2 kost 1.500 euro voor de remap. Andere veren of een nieuw uitlaatsysteem zijn opties die tegen een meerprijs verkrijgbaar zijn.